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Vorstandtisch
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Analyse

Deutsche Dax-Vorstände sind für die digitale Transformation falsch aufgestellt

Der IT-Bereich ist für die Digitalisierung in Unternehmen ausschlaggebend. Doch in den Vorständen vieler Dax-Unternehmen und in den Geschäftsführungen deutscher Familienunternehmen fristet dieses Ressort eher ein stiefmütterliches Dasein. Auch dem Personalmanagement wird im Topmanagement nicht der für Zukunftsthemen nötige Stellenwert beigemessen. Das zeigt eine Analyse von HR Pioneers.
Pflanze Nachhaltigkeit
Pflanze Nachhaltigkeit
Leitlinien zur Vorstandsvergütung

Vorstandsvergütung: Kleine Schritte Richtung Nachhaltigkeit

Der "Arbeitskreis Leitlinien für eine nachhaltige Vorstandsvergütung" hat drei Dokumente vorgelegt, mit denen ESG-Ziele in der Vorstandsvergütung verankert und mehr Transparenz in den Vergütungsberichten hergestellt werden sollen. Es ist ein Schritt in die richtige Richtung, doch insgesamt ist das Vorgehen zu wenig ambitioniert. Eine Analyse von Personalmagazin-Herausgeber Reiner Straub.
Frauenanteil Anstieg
Frauenanteil Anstieg
DIW Managerinnen-Barometer

Frauenanteil in deutschen Vorständen könnte von 12 auf 21 Prozent steigen

Die Frauenanteile in den Spitzengremien großer Unternehmen in Deutschland sind im vergangenen Jahr weiter gestiegen. Vielerorts gewann die Entwicklung aber insbesondere in den Vorständen kaum an Dynamik. Bringt das jüngst vom Bundeskabinett beschlossene zweite Führungspositionen-Gesetz endlich die Trendwende? Aktuelle Zahlen liefert das neueste Managerinnen-Barometer des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin).
Weltfrauentag 2017: Meilensteine der Frauenförderung
Weltfrauentag 2017: Meilensteine der Frauenförderung
Gesetzentwurf „Zweite FührungspositionenG“

Bald mehr Druck für Frauenquote in großen und bundeseigenen Unternehmen

Mit der Frauenquote in den Leitungsgremien der Wirtschaft und des Bundes soll es endlich vorangehen. Klare Vorgaben und spürbare Sanktionen bei Besetzungs-Verstößen sollen Bewegung in festgefahren männerlastige Aufsichtsrats-Strukturen von Wirtschaft und staatlichen Unternehmen bringen. Das ergibt sich aus einem gemeinsamer Gesetzentwurf von Bundesjustizministerium und Familienministerium. 
Silberne Börsenfiguren Bulle und Bär
Silberne Börsenfiguren Bulle und Bär
Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie

AktG-Reform: stärkt Rechte und Information für Aktionäre, Nachhaltigkeit und Ökologie

Am 1.1.2020 ist das bereits überfällige Gesetz zur Umsetzung der EU-Aktionärsrichtlinie (ARUG II) in Deutschland in Kraft getreten. ARUG II sieht u.a. stärkere Mitsprache von Aktionären bei der Vergütung von Vorständen und Aufsichtsräten vor, führt diverse bußgeldbewehrte neue Informationspflichten und Aktionärsrechte ein und verordnet börsennotierten Unternehmen größere Transparenz bei Geschäften mit nahestehenden Personen.
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