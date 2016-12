17.05.2016 | News Personalie

AEW Europe beruft Stephan Bönning in den Vorstand

Bild: AEW Europe

Stephan Bönning wurde in den Vorstand der deutschen Fonds-Plattform AEW Europe berufen. Er verantwortet in dieser Position das deutsche und zentraleuropäische Geschäft des Unternehmens, mit Firmensitz in Düsseldorf.mehr