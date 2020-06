Social-Media-Kanäle bieten auch Dax-Vorständen den Vorteil, sich zu vernetzen und zu positionieren. Im Zuge der Recherchen zur Liste der Top-HR-Influencer hat die Redaktion des Personalmagazins die Aktivitäten der Arbeitsdirektoren in den Dax-Unternehmen unter die Lupe genommen. Wie viele sind auf Linkedin und Twitter aktiv?

Ob eine Ankündigung, dass Volkswagen am Christopher Street Day teilnimmt, Gratulationen an "unsere" Frauenmannschaft des VFL Wolfsburg zur Meisterschaft oder ein Bild von sich mit der Corona-Warn-App, die er "auch unserer Volkswagen AG Belegschaft und all meinen Followern empfiehlt": Gunnar Kilian, Personalvorstand von VW, weiß Linkedin zu nutzen. Mit seinen fast täglichen eigenen Beiträgen, Kommentaren und Reaktionen auf andere Inhalte, erreicht er mittlerweile über 15.000 Follower.

Auswertung der Linkedin- und Twitter-Profile der Dax-Vorstände

Im Zuge der Recherchen zur Top-HR-Influencer-Liste, die Mitte Juni 2020 vom Personalmagazin veröffentlicht wurde, hat die Redaktion auch einen Blick auf die Personalverantwortlichen in den 30 Dax-Vorständen gerichtet. Hierbei wurde erneut das Augenmerk auf die beiden Plattformen Linkedin und Twitter gelegt, da die Follower-Funktion von Xing nahezu unbekannt ist und andere soziale Medien wie Facebook im Business-Kontext nur eine geringe Bedeutung aufweisen. Nach Auffassung der Redaktion reicht eine "Visitenkarte" auf Linkedin nicht aus, um als "Social-Media-aktiv" bezeichnet werden zu können. Dafür muss es sich um einen vom jeweiligen Dax-Vorstand zumindest rege gepflegten Account handeln.

Doppelte Auswertung: eigenständiges Personalressort oder CEO?

Die Redaktion des Personalmagazins hat eine doppelte Auswertung vorgenommen. Die erste Untersuchung umfasste alle Arbeitsdirektoren im Dax-Vorstand. In der Auswertung wurden dann auch CEOs einbezogen, die die Funktion des Arbeitsdirektors wahrnehmen, da es keine eigenständige Personalfunktion im Vorstand gibt. Bei dieser Betrachtung zeigt sich: 14 von 30 Arbeitsdirektoren in den Dax-Unternehmen sind auf Linkedin beziehungsweise Twitter unterwegs. Das entspricht einem Anteil von 47 Prozent.

Die zweite Auswertung betrachtete die Unternehmen, die über ein eigenständiges Personalressort verfügen, manchmal in Kombination mit der Verantwortung von weiteren Ressorts. 7 von 15 beziehungsweise 47 Prozent nutzen Linkedin und Twitter oder mindestens einen der beiden Kanäle. Das entspricht demselben Wert der ersten Betrachtung.

Dax-Vorstände nutzen Social Media unterschiedlich

Ferner fällt auf, dass es keine einheitliche Linie in den Vorständen bei der Nutzung von Social Media gibt. Während etwa Allianz-CEO Oliver Bäte in Social Media aktiv unterwegs ist, ist Arbeitsdirektorin Renate Wagner nicht präsent. Umgekehrt ist es bei Continental: Die Arbeitsdirektorin Ariane Reinhart übermittelt regelmäßig ihre Botschaften in Social Media und pflegt ihr Netzwerk, während der CEO Elmar Degenhart über keine eigenen Accounts verfügt, manchmal aber auf den Corporate Accounts präsent ist. Bei Volkswagen dagegen nutzen sowohl CEO Herbert Diess, der unter allen CEOs derzeit am aktivsten ist, wie auch sein Arbeitsdirektor Kilian diese Form der Kommunikation regelmäßig und professionell. Kilian erreichte mit seinem Linkedin-Account im Ranking der Top-HR-Influencer gar Platz drei unter den Unternehmensvertretern.





Dax-Unternehmen Arbeitsdirektor im Vorstand Aktiv auf Linkedin und/oder Twitter? Hauptfunktion im Vorstand Adidas Karen Parkin ja Arbeitsdirektorin Allianz Renate Wagner nein Arbeitsdirektorin BASF Michael Heinz ja Arbeitsdirektor Bayer Werner Baumann ja CEO Beiersdorf Zhengrong Liu nein Arbeitsdirektor BMW Ilka Horstmeier nein Arbeitsdirektorin Continental Dr. Ariane Reinhart ja Arbeitsdirektorin Covestro Dr. Markus Steilemann ja CEO Daimler Wilfried Porth nein Arbeitsdirektor Deutsche Bank Christian Sewing nein CEO Deutsche Börse Hauke Stars nein Arbeitsdirektorin Deutsche Post Dr. Thomas Ogilvie nein Arbeitsdirektor Deutsche Telekom Birgit Bohle ja Arbeitsdirektorin Eon Johannes Teyssen nein CEO Fresenius Dr. Jürgen Götz nein Arbeitsdirektor Fresenius Medical Care Rice Powell ja CEO Heidelberg Cement Dr. Dominik von Achten nein CEO Henkel Sylvie Nicol ja Arbeitsdirektorin Infineon Dr. Reinhard Ploss ja CEO Linde Steve Angel nein CEO Lufthansa Dr. Michael Niggemann nein Arbeitsdirektor Merck Kai Beckmann ja Co-CEO MTU Aero Engines Reiner Winkler nein CEO Münchener Rück Joachim Wenning nein CEO RWE Dr. Rolf Martin Schmitz nein CEO SAP Stefan Ries ja Arbeitsdirektor Siemens Roland Busch ja stv. CEO Volkswagen Gunnar Kilian ja Arbeitsdirektor Vonovia Rolf Buch ja CEO Wirecard Alexander von Knoop nein CFO

Stand 30. Mai 2020





