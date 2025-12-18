In eigener Sache

Haufe Live: Praxisnahe Einblicke in den KI-Einsatz

News 18.12.2025 | 00:15 Uhr
Haufe Online Redaktion
Haufe KI-Online-Konferenz
Bild: Getty Images Wie verändert Künstliche Intelligenz die Arbeitswelt wirklich? Antworten gibt die Haufe KI-Online-Konferenz,

„KI-Ära“ ist das Wort des Jahres 2025. Was Künstliche Intelligenz für den Arbeitsalltag bedeutet und welche realen Einsatzmöglichkeiten KI bietet, zeigt die Haufe KI-Online-Konferenz am 29. Januar 2026.  

„KI-Ära“ – Zeitgeist und Realität 

Die Wahl des Begriffs „KI-Ära“ als Wort des Jahres spiegelt den prägenden Einfluss der Künstlichen Intelligenz auf unsere Zeit. Kaum ein anderes Thema bestimmt die öffentliche Diskussion und den beruflichen Alltag so stark wie KI. Doch hinter den Schlagworten stehen Fragen nach den tatsächlichen Möglichkeiten und Grenzen der Technologie. Antworten darauf gibt die Haufe KI-Online-Konferenz am 29. Januar 2026

Praxis statt Buzzwords: Die KI-Konferenz im Überblick 

Die Haufe KI-Online-Konferenz setzt auf praxisnahe Einblicke und konkrete Beispiele statt leerer Versprechungen. Im Fokus stehen Werkstattgespräche, in denen Praktiker:innen ihre Erfahrungen und Projekte vorstellen. Teilnehmer:innen erhalten Antworten auf zentrale Fragen: Was kann KI im produktiven Einsatz heute leisten? Wo liegen die Grenzen? 

Hochkarätige Speaker aus der Praxis 

Zu den Expert:innen der Konferenz gehören Roland Hehn, CHRO der Schwarz Group, und Elisa Lutz, Steuerberaterin und Geschäftsführerin bei awicontaxTech. Beide teilen ihre Perspektiven auf den produktiven Einsatz von KI in der Praxis. Frank Enders, Head of Technology von Haufe, zeigt, wie KI unseren Umgang mit Wissen verändert. Verena Fink spricht über KI-Kompetenz als Schlüsselkompetenz und wie Sie Ihre Teams qualifizieren. Und Prof. Dr. Björn Gaul klärt die Frage „KI-Projekte als High Risk? - Worauf es bei der rechtssicheren Gestaltung ankommt“. Neben diesen Einblicken bietet die Konferenz auch Raum für interaktive Diskussionen, um den Austausch zwischen den Teilnehmenden zu fördern. 

Mehr Informationen zur kostenlosen Haufe KI-Online-Konferenz und die Anmeldung finden Sie hier. 

Schlagworte zum Thema:  Künstliche Intelligenz (KI) , Digitalisierung
