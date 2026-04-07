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Digitalisierung

IT und Digitalisierung: Code über Frau
Bild: Pexels

Mit der Digitalisierung steigen sowohl Dynamik als auch Komplexität eines jeden Unternehmens. Es lassen sich Arbeitsabläufe und Entscheidungsprozesse standardisieren und automatisieren. Dadurch können Unternehmen erhebliche Effizienzsteigerungen erzielen.

Digitalisierung im Personalwesen

Administrative Aufgaben gehören im Personalwesen zum Arbeitsalltag. Ein erheblicher Teil dieser Tätigkeiten ist repetitiv – also zeitaufwändig und kostenintensiv. Die Digitalisierung im Personalwesen zielt darauf ab, diese Aufwände zu reduzieren indem Mitarbeiterdaten entlang des gesamten Mitarbeiterlebenszyklus digital erfasst, verwaltet und analysiert werden. Statt Routinetätigkeiten soll HR sich wertschöpfenden Aufgaben widmen.

Cloudbasierten HCM-Suiten gehört die Zukunft

Um ihre HR-Routinetätigkeiten zu digitalisieren, setzen viele Unternehmen auf Human-Capital-Managementsysteme, sogenannte HCM-Suiten, die Kernprozesse des Personalwesens wie die Lohn- und Gehaltsabrechnung, Leistungsverwaltung, Mitarbeiterdatenpflege oder Zeiterfassung abbilden. Dabei lösen cloudbasierte Systeme (Software as a Service) zunehmend serverbasierte Anwendungen (On-Premises) ab. Neben sogenannten Suiten kommen zahlreiche Einzel- beziehungsweise Spezialanwendungen zum Einsatz, sodass eine Herausforderung im Schnittstellenmanagement zwischen verschiedenen Systemen liegt.

Entscheidungsprozesse durch Datenanalysen verbessern

Die Analyse von Personaldaten bietet HR die Chance, Prozesse und Planungen zu optimieren. So widmet sich etwa der Bereich People Analytics der Analyse personenbezogener Daten zur Unterstützung von Entscheidungsprozessen. Unternehmen können damit beispielsweise ihren Mitarbeitern und Führungskräften passgenauere Weiterbildungsangebote machen.

Grundsätzlich umfasst die Digitalisierung des Personalwesens alle Aufgabenfelder und Disziplinen von HR. Dazu zählen unter anderem:

Digitalisierung in der Immobilienbranche

Die Immobilienbranche zählt nicht unbedingt zu den Vorreitern der Digitalisierung, aber auch hier schreitet sie stetig voran. Die zunächst eher zögerliche Entwicklung insbesondere in der Wohnungswirtschaft ist unter anderem auf einen anfänglich kaum vorhandenen Handlungsdruck zurückzuführen. Mittlerweile haben vor allem große Immobilien- und Wohnungsunternehmen ihr Dienstleistungsangebot um eigene Chatbots für die Kundenkommunikation, Apps, Mieterportale und digitale Wohnungsbesichtigungen erweitert. Für viele Wohnungsunternehmen und Wohnungsverwalter steht heute zudem die Frage nach einer zukunftsfähigen ERP-Lösung für die Wohnungsvermietung und das Bestandsmanagement im Mittelpunkt – hier deutet sich zunehmend der Wechsel von sogenannten On-Premises-Lösungen zu cloudbasierten Tools an.

Behörden als Digitalisierungshürde

Ins Stocken gerät die Digitalisierung im Immobiliensektor insbesondere auf Seite der Behörden und im Zusammenhang mit Antrags- und Genehmigungsverfahren. Als Hindernis entpuppen sich von Bundesland zu Bundesland unterschiedliche Standards und Prozesse, die eine Vereinheitlichung erschweren und dadurch zeitaufwendig sind. So ist beispielsweise der digitale Bauantrag noch nicht flächendeckend Realität geworden. Ebenfalls Luft nach oben besteht im Bereich der digitalen (Bau-)Planung: Zwar gibt es bereits Standards für das Bauen nach der Methode Building Information Modeling (BIM), doch gebaut wird danach bisher kaum.

Der Fachkräftemangel als Chance und Risiko für die Digitalisierung

Einen weiteren Flaschenhals für die Digitalisierung der Immobilienbranche stellt der Fachkräftemangel dar: Während die fortschreitende Digitalisierung auf der einen Seite neue Tätigkeitsfelder und Jobs entstehen lässt, sehen sich die Unternehmen andererseits mit fehlenden Aus- und Weiterbildungsprogrammen für die neuen Berufsbilder konfrontiert.

Digitalisierung in Finance und Controlling

Mit der Digitalisierung steigt sowohl die Dynamik als auch die Komplexität der Unternehmen. Finance und Controlling können dabei helfen, die Herausforderungen erfolgreich zu meistern. Charakteristisch für die digitale Transformation in Rechnungswesen und Unternehmenssteuerung sind zum Beispiel

  • die Automatisierung und Standardisierung von Prozessen,
  • die Beschleunigung von Datenerfassung und -analyse für die Periodenabschlüsse und das Management Reporting,
  • die Verbesserung von Planung, Budgetierung und Forecasting sowie
  • die Anpassung von Geschäftsmodellen und der entsprechenden Treiberbäume.

Zu den wichtigsten Instrumenten zählen Data Analytics und Robotic Process Automation (RPA)

  • Data Analytics wird vor allem eingesetzt, um Muster in vorliegenden Datenbeständen zu erkennen, durch deren Analyse das System eigenständig Vorschlagswerte z. B. für den Forecast erstellen kann.
  • Unter RPA (Robotic Process Automation) versteht man die selbstständige Ausführung wiederkehrender, regelbasierter und auf strukturierten Daten fußender Prozessschritte oder -ketten durch spezifisch programmierte Software-Roboter. Aktuelle Anwendungsschwerpunkte im Rechnungswesen sind Abschluss- und Kreditorenprozesse.

Digitalisierung in der Steuerberatung

Digitalisierung und Beratung sind die Buzzwords der Steuerberater-Branche schlechthin. Sie bringen die größten Veränderungen in der Steuerberatung auf den Punkt. Während automatisierte Prozesse in zunehmendem Maße wiederkehrende Aufgaben in der Kanzlei übernehmen, steigen die Beratungsansprüche der Mandanten an. Diese erwarten verstärkt nicht nur ganzheitliche Beratungen, sondern wünschen sich auch proaktive Empfehlungen, die den Unternehmenserfolg mitbestimmen. 

Neue Geschäftsfelder schließen die Lücke der verschlankten Prozesse 

Schneller, effizienter, kostengünstiger: Die Digitalisierung von Arbeitsprozessen in der Steuerberatung wirkt sich in vielerlei Hinsicht positiv auf den Kanzleierfolg aus. Zugleich verlagern sich die Aufgabenschwerpunkte für den Steuerberater. Während Routineaufgaben wie die Datenarchivierung im Zuge der Digitalisierung immer weniger Raum im Tagesgeschäft einnehmen, sind neue Geschäftsfelder gefragt, die auch die veränderten Anforderungen der Mandanten bedienen. 

Neue Geschäftsfelder zu finden, die das eigene Portfolio sinnvoll ergänzen, dürfte allerdings weniger schwierig sein. Denn die Nachfrage nach Beratungsangeboten ist von Digitalisierungsmaßnahmen bis zur Betriebsorganisation groß. Allein im Hinblick auf die riesigen Datenmengen, die bisher bei den meisten Steuerberatern ungenutzt herumliegen, zeigt sich außerdem deutlich das große Potenzial der Digitalisierung. Big Data ermöglicht beispielsweise ganzheitliche Analysen in kürzester Zeit, die zuvor nicht oder nur unter großem Aufwand möglich gewesen wären. Den Steuerberater versetzt dies in die Lage, schneller präzise Handlungsempfehlungen auszusprechen. 

Für die Digitalisierung der eigenen Kanzlei gibt es keine Blaupause 

Genauso wenig wie eine Muster-Steuerkanzlei beschrieben werden kann, lässt sich für die Branche eine allgemeingültige Zukunfts- und Digitalisierungsstrategie formulieren. Vielmehr sollten Kanzleien die Transformation von ihrem eigenen Ist-Zustand starten. Welche Maßnahmen und Methoden sie ihrem selbst definierten Zukunftsbild näherbringen, können sie nur nach dem Prinzip "trial and error" herausfinden.

Schwerin Schloss Himmel tintenblau Landtag
Schwerin Schloss Himmel tintenblau Landtag
Digitalisierung

Mecklenburg-Vorpommern steigt in Zweckverband eGov-MV ein

Das Land Mecklenburg-Vorpommern wird Mitglied in dem für die Digitalisierung zuständigen kommunalen Zweckverband eGo-MV. Die Vorteile für das Land: Mit dem Beitritt können die Leistungsangebote des eGo-MV von allen Landesbehörden direkt in Anspruch genommen werden. Darüber hinaus erleichtert er die gemeinsame Durchführung von Modernisierungsprojekten, beispielsweise im Bereich der Registermodernisierung.
Regierung_Bundeskanzleramt_Regierungsviertel_Berlin
Regierung_Bundeskanzleramt_Regierungsviertel_Berlin
Entbürokratisierung und Digitalisierung

Bericht des zweiten Entlastungskabinetts: Insgesamt nun mehr als 10 Milliarden Euro Entlastungen für Wirtschaft und Verwaltung

Die Bundesregierung ist am 15. Juli 2026 zu seinem zweiten Entlastungskabinett zusammengekommen und hat weitere bürokratische Erleichterungen vor allem im Gesundheitsbereich, im Verkehr sowie beim Arbeitsrecht beschlossen. Die verabschiedeten Vorhaben sollen Unternehmen und Bürger um insgesamt 10,4 Milliarden Euro jährlich entlasten.
Frau am Laptop und arbeitet konzentriert
Frau am Laptop und arbeitet konzentriert
Umfrage

70 Prozent der Bürgermeister sehen Digitalisierungspolitik der Bundesregierung kritisch

Die aktuelle Umfrage des Softwareentwicklers MeisterTask und des forsa-Instituts zeigt, dass die Digitalisierung der Kommunen weiterhin nur schleppend vorankommt. Der aktuellen Bundesregierung gaben 70 Prozent der befragten Bürgermeister schlechte Noten für ihre bisherige Digitalisierungspolitik. Finanzierung und regulatorische Vorgaben stellten aus ihrer Sicht die größten Hürden für die Umsetzung von Digitalisierungsprojekten dar.
Mann in Anzug arbeitet mobil
Mann in Anzug arbeitet mobil
Digitalisierung

Saarland auf der digitalen Überholspur? Landesregierung setzt „Effizienzpaket“ um

Das Saarland hat bei der Verwaltungsmodernisierung vor allem bei der Digitalisierung und im Bürokratieabbau große Fortschritte gemacht und gilt daher als einer der größten Aufsteiger im bundesweiten Bitkom-Länderindex 2026. Nun will das kleinste Flächenbundesland mit der Verabschiedung des „Effizienzpakets“ seiner Verwaltungsmodernisierung weiteren Schub geben. Für das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) sind die Modernisierungsanstrengungen zwar lobenswert, aber dennoch viel zu langsam.
Frau mit roten Handy am tippen
Frau mit roten Handy am tippen
Digitaler Produktpass

Batteriepass ab 2027: Neue Testumgebung für Unternehmen ist online

Seit dem 24. Juni 2026 ist die Testumgebung für den Digitalen Batteriepass online. Mit elf Testszenarien und einer Datenvalidierung können Hersteller, Importeure und Softwareanbieter jetzt prüfen, ob ihre Systeme für den ab Februar 2027 verpflichtenden EU-Batteriepass parat sind. Unterstützt haben das Projekt mehr als 100 Partner aus der Batteriebranche. Der Batteriepass gilt als Pilot für den künftigen Digitalen Produktpass für fast alle Waren in der EU.
Abb 1 Akber Beitrag
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Best Practice im Controlling

Was die Controller-Welt von der Aviation-Branche lernen kann

In der Aviation-Branche können bereits kleinere externe oder interne Störungen den operativen Betrieb und damit auch finanzielle Kennzahlen massiv beeinflussen. Das Controlling hat sich auf diese Herausforderungen durch engen Kontakt zum operativen Bereich und Echtzeitanalysen eingestellt. Dr. Akber Dost stellt die vier Impulse vor, die auch für Controller anderer Branchen wertvoll sind.
Köln Stadtansicht mit Dom Rhein Brücke und Fernsehturm
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Digitalisierung

„KI-Zukunftsbund“: Drei Bundesländer wollen gemeinsam einen Gang höher schalten

Nordrhein-Westfalen, Hessen und Baden-Württemberg haben Anfang Mai 2026 einen „Zukunftsbund für Künstliche Intelligenz“ (KI) in der öffentlichen Verwaltung geschlossen. Mit der Bündelung der Kräfte wird der Einsatz von KI in der Verwaltung weiter forciert, um schneller eine moderne, bürgernahe Verwaltung realisieren zu können. Weiterhin soll mit der Kooperation künstliche Intelligenz so rechtskonform und sicher in den Verwaltungsalltag integriert werden wie möglich.
Arbeitsschutz (1)
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Gefährdungsbeurteilung

TÜV Rheinland: Gefährdungsbeurteilung neu denken

Der TÜV Rheinland hat im Februar 2026 eine deutliche Erweiterung seines Verständnisses von Gefährdungsbeurteilungen und damit auch seines Prüfrahmens angekündigt. Unternehmen sollten ihre Gefährdungsbeurteilung zu einem kontinuierlichen Prozess machen, bei dem alle Gefährdungen und Risiken miteinander in Beziehung gesetzt und ganzheitlich angegangen werden. Auch das Krisen- und Notfallmanagement müsse umfassender als bislang üblich gedacht werden.
Frau fokussiert vor Monitor frontal
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Digitalisierung

Studie zur „Nachnutzung“: Warum ein erfolgversprechendes Konzept noch nicht richtig in Gang kommt

Die sogenannte Nachnutzung wird vom Onlinezugangsgesetz (OZG) als zentrales Instrument der Verwaltungsdigitalisierung aufgeführt. Dennoch werden ihre Potenziale bislang nur wenig genutzt. Um zu erfahren, woran das liegt, führte das Expertennetzwerk Next e.V. eine Befragung unter über 600 Entscheidern und Angestellten in der Verwaltung durch. Die Studienmacher wollten wissen: Wie wird Nachnutzung in der öffentlichen Verwaltung derzeit praktiziert, welche Faktoren fördern oder hemmen sie, und wie kann die Verbreitung gefördert werden?
Digital Sustainability Summit Halle
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Bitkom Digital Sustainability Summit

Ist Deutschland das Silicon Valley der Regulierung?

Wer bezahlt den Preis für den KI-Boom? Wie kann die Digitalisierung nachhaltig elektrifiziert werden? Und welche nachhaltigen Siegel dürfen Unternehmen ab September noch auf ihre Produkte drucken? Diese Fragen wurden am vierten Digital Sustainability Summit im Berliner Umweltforum aufgedröselt und erklärt. Köpfe aus der Digitalwirtschaft, der Politik und Nachhaltigkeitsforschung folgten der Einladung des Bitkom e.V.
Mobile Recruiting mit Smartphone
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Digitalisierung

Deutschland-App kommt: Das bundesweite „zentrale Bürgerbüro als App“ – oder nur eine „leere Hülle“?

Die „Deutschland-App“ soll zukünftig das zentrale digitale und bundesweite Bürgerportal sein, das Verwaltungsdienstleistungen von Bund, Ländern und Kommunen bündelt und den Zugang zu staatlichen Leistungen und Services radikal vereinfachen soll. Vorbild der App ist die BayernID, aus deren Defiziten die neue App lernen sollte, wie Experten meinen. Ohne eine bundesweit vollständige Verwaltungsdigitalisierung bleibe auch die neue App nur eine „leere Hülle“.
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