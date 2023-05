Neuer Spitzenreiter bei Online-MBA-Programmen

Zehn Schulen umfasst das Ranking der Financial Times 2023 zum Online-MBA. Zum ersten Mal nach fünf Jahren steht nicht die Warwick Business School ganz oben, sondern die IE Business School in Spanien, die auch das Kriterium ESG für sich entscheidet.

Im "Online MBA Ranking 2023" der Financial Times musste die Warwick Business School die IE Business School ziehen lassen. Diese kletterte im Vergleich zum Vorjahr gleich um zwei Ränge nach oben. Damit machte die Schule den insgesamt größten Sprung im Ranking.

Ranking Online-MBA: Einige Rangverschiebungen

23 Schulen haben am Ranking 2023 teilgenommen – sechs weniger als im Vorjahr, obwohl Online-Programme im Trend liegen. Voraussetzung ist, dass mindestens 70 Prozent der Inhalte online vermittelt werden. Insgesamt sind vier Wirtschaftshochschulen aus Großbritannien, vier aus den USA und je eine aus Spanien und Italien dabei. Einige Schulen mussten Plätze lassen. Am meisten die Politecnico di Milano School of Management (Italien), die vier Plätze verlor. Die AGSM at UNSW Business School (Australien) und die University of Bradford School of Management (UK) flogen ganz aus dem Ranking. Neu ist die Tepper School of Business der Carnegie Mellon University (USA) im Ranking, direkt auf Platz vier, genauso wie die Isenberg School of Management der University of Massachusetts Amherst (USA, Platz 5).

Online-MBA: Gesamtsieger IE Business School führt auch beim ESG-Kriterium

Das Ranking fußt auf 20 Kriterien: Die Befragung der Absolventen umfasst neun Kriterien, die insgesamt 59 Prozent ausmachen. Weitere zehn Kriterien fallen auf die Schuldaten, die insgesamt 31 Prozent einnehmen. Das letzte Kriterium ist der Forschungsrang, der mit zehn Prozent ins Gewicht fällt. Am meisten Prozentpunkte (je 12 Prozent) fallen auf die folgenden zwei Kriterien: das aktuelle Gehalt drei Jahre nach Abschluss und den Gehaltszuwachs. Der Grad der Online-Interaktion – also, wie Alumni die Zusammenarbeit untereinander und die Erreichbarkeit der Lehrkörper einschätzen - zählt wie der Forschungsrang zehn Prozent. Es gibt auch zwei neue Kriterien im Ranking: die "Student sector diversity", die beschreibt, in welchen Bereichen die Studierenden bereits vor ihrem MBA gearbeitet haben, und der "Carbon Footprint".

Die IE Business School ist bei beiden Gehaltskriterien die zweitbeste Schule. Das höchste Gehalt erhalten Absolventen der Isenberg School of Management mit 233.284 US-Dollar (IE Buisness School: 205.695 US-Dollar). Den größten Gehaltszuwachs erzielen Alumni der Tepper School of Business mit 45 Prozent, dicht gefolgt von der IE Business School mit 44 Prozent. Die Warwick Business School landet bei beiden Kriterien auf Platz vier. Genauso in Sachen ESG, eine Kategorie, die die IE Business School klar für sich entscheidet.

FT-Ranking 2023: Unterschiede zwischen klassischem und Online-MBA

Für die Absolventen des Online-MBAs spielt das Motiv "persönliche Entwicklung" die größte Rolle. Das gaben 71 Prozent an, während es bei den Alumni des Global MBAs nur 61 Prozent waren. Für sie ist es am wichtigsten, ihre Karrieremöglichkeiten zu erhöhen (67 Prozent), gefolgt vom Gehaltszuwachs (52 Prozent), den bei den Absolventen des Online-MBAs nur 44 Prozent als Motiv angaben. Klare Unterschiede fallen auch in Sachen Karriere und Arbeitgeberwechsel auf: Beides ist für Alumni des Global MBAs deutlich wichtiger, mit 44 und 37 Prozent. Für die Studierenden des Online-MBAs zählt das jeweils nur zu einem Fünftel.

Ranking: Hohe Wertung für Lehrmaterial und Interaktion

Laut den Ergebnissen des FT-Rankings haben die Alumni der Online-MBA-Programme die Qualität des Lehrmaterials zum Großteil hoch eingestuft. Eine klare Mehrheit von über 70 Prozent vergab neun bis zehn Punkte (von zehn möglichen) für die Relevanz, Aktualität und Qualität des Lehrmaterials sowie die Verfügbarkeit der Professoren. Auch verteilte die Mehrheit von über 60 Prozent neun bis zehn Punkte für die Teamarbeit und die Online-Interaktion mit den anderen Studierenden. Die Themen Economics, Organisationsverhalten und General Management hat die Mehrheit der Absolventen am besten bewertet. Ganz unten auf der Themenliste rangieren Fintech und E-Commerce.

Platzierung 2023 Business School Veränderung zu 2022 1. IE Business School (Spanien) +2 2. Warwick Business School (UK) -1 3. Imperial College Business School (UK) -1 4. Carnegie Mellon: Tepper (USA) / 5. University of Massachusetts Amherst: Isenberg (USA) / 6. University of North Carolina: Kenan-Flagler (USA) -2 7. University of Florida: Warrington (USA) -2 8. Durham University Business School (UK) -1 9. University of Liverpool Management School (UK) / 10. Politecnico di Milano School of Management (Italien) -4

Selbst zusammengestellte Tabelle, nach © The Financial Times Ltd 2023.

Nähere Informationen zum Ranking und zur Methodik finden Sie hier: Online MBA Ranking 2023.

Das könnte Sie auch interessieren:

Executive MBA: Weiterhin Gehalts- und Karrieresprünge möglich

Wo digitale Führungskräfte "gemacht" werden

Der Master im Fernstudium