MBA

Studierende Studenten Uni Universität Bibliothek
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Studie

Deutschland ist zweitbeliebtestes Studienland für Wirtschaftswissenschaften

Laut der aktuellen Studie "2025 Business of Branding" der Beratung Carrington Crisp in Zusammenarbeit mit dem Netzwerk für Managemententwicklung EFMD hat Deutschland erstmals die USA als zweitbeliebtestes Studienland für Wirtschaftswissenschaften überholt. Nur Großbritannien schneidet noch besser ab. Parallel dazu will die neue Initiative "Say JA to Germany" international für die Stärken des Standorts werben.
PM Business Schools 2025
PM Business Schools 2025

MBA, Master, Zertifikate: Neue Vielfalt für die Weiterentwicklung

Wer laufend dazu lernen will, erwartet maßgeschneiderte, flexible und sofort abrufbare Lernangebote. Business Schools müssen diese neue Erwartungshaltung erfüllen. Selbst wenn der MBA das Aushängeschild bleibt, das Portfolio wächst. Diese Entwicklung spiegelt sich auch in unserem Magazin wider: Es heißt ab sofort nicht mehr „Personalmagazin MBA“, sondern „Business Schools“ und beleuchtet die gesamte Bandbreite betriebswirtschaftlicher Weiterbildung. Lassen Sie sich inspirieren – für die Personalentwicklung im Unternehmen oder für Ihre eigene Lernreise.
Personalmagazin plus MBA 2024
Personalmagazin plus MBA 2024

MBA- und Master-Programme: Haltungsfragen rücken in den Fokus

Der Konkurrenzdruck auf Business Schools ist gestiegen. Viele Menschen sind aufgrund der Wirtschaftslage und Inflation kostenkritischer geworden und hinterfragen, ob sie sich ein Master- oder MBA-Programm leisten können und wollen. Zudem drängen neue Player auf den Markt, allen voran technologiegetriebene Weiterbildungsanbieter, die auf Online-Angebote und künstliche Intelligenz setzen. Das hat auch Auswirkungen auf die Wirtschaftshochschulen.
Notizbuch grün öko
Notizbuch grün öko
Sustainability Master

Grüne Transformation aus dem "Hörsaal"

Das Berufsfeld Sustainability Management ist beliebt. Das trifft sich gut, denn viele Unternehmen möchten sich nachhaltiger aufstellen. Häufig gelingt Brancheninsidern noch der Quereinstieg, wenn sie sich das nötige Wissen selbst aneignen. Aber auch die Zahl der Master- und MBA-Studiengänge mit Schwerpunkt Nachhaltigkeit nimmt zu. Die aktuellen Entwicklungen bei Masterprogrammen zu Sustainability Management im Überblick.
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