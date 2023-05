Gehalts- und Karrieresprünge: Vorteile eines Executive MBA

Im Durchschnitt erzielen Studierende von Executive MBA-Programmen durch ihr Studium eine Gehaltserhöhung von knapp 18 Prozent. Laut einer Umfrage des Executive MBA Council (EMBAC) sind das nicht die einzigen Vorteile eines EMBA.

An Executive-MBA-Programmen nehmen vor allem an erfahrene Fach- oder Führungskräfte, die ihre Managementkompetenzen weiterentwickeln möchten. Das durchschnittliche Gehalts- und Bonuspaket der an einer EMBAC-Umfrage teilnehmenden Studierenden in 2022 betrug zu Beginn des Programms 231.143 Dollar (211.088 Euro). Am Ende des Programms stieg das durchschnittliche Gehalt und Bonuspaket auf 272.160 Dollar (248.546 Euro) – was ein Plus von 17,7 Prozent bedeutet.

Vorteile, die über die Vergütung hinausgehen

"Diese Gehaltserhöhungen – während des Studiums – sind eine der vielen Möglichkeiten, wie die EMBA-Erfahrung den Studierenden hilft, ihre Karriere voranzutreiben", sagt Michael Desiderio, EMBAC-Geschäftsführer. Doch das sei nicht alles: EMBA-Programme ermutigten die Studierenden, das, was sie während des Studiums lernten, am Arbeitsplatz anzuwenden. Außerdem bereite es sie auf Führungsaufgaben in Zeiten großer Veränderungen und Unsicherheiten vor. Und das entgehe auch den Arbeitgebenden nicht.

Tatsächlich wurden 41 Prozent der Studierenden, die an der Umfrage teilgenommen haben, während des Programms befördert (gegenüber 36 Prozent im Jahr 2021). 52 Prozent berichteten über mehr Verantwortung während des Programms (gegenüber 49 Prozent im Jahr 2021).

Schlüsselqualifikationen im Management verbessern

Die EMBA-Absolvierenden gaben an, dass das Studium ihnen insbesondere helfe, ihr strategisches Denken, ihr kritisches Denken und ihre Entscheidungsfähigkeit zu verbessern. Das Gesamturteil der Studierenden über die MBA-Programme fällt positiv aus: Die Teilnehmenden an der Umfrage berichten über ein hohes Level an Zufriedenheit mit ihrer EMBA-Erfahrung, einschließlich der Qualität des Programms. Sie würden ihr Programm wahrscheinlich Kolleginnen und Kollegen oder Freunden empfehlen und das Programm als Alumni unterstützen.





Über die EMBA-Befragung:

Percept Research führte die Umfrage für das Executive MBA Council durch, dem derzeit fast 200 Hochschulen und Universitäten angehören, die fast 300 Programme in mehr als 30 Ländern weltweit anbieten. In der Zeit vom 10. Juli 2021 und dem 1. August 2022 nahmen 1.162 Absolvierende teil – hauptsächlich von US-amerikanischen EMBA-Programmen.





