Ein Studium dient dem Erwerb wissenschaftlicher und fachlicher Kompetenzen. Es gewinnt für Unternehmen insbesondere im Zusammenhang mit Personalgewinnung, Personalentwicklung und dualen Studienmodellen an Bedeutung.

Auf den Haufe-Portalen Personal, Recht, Steuern und Sozialwesen finden Fach- und Führungskräfte Fachbeiträge, rechtliche Einordnungen, Praxisbeispiele sowie Arbeitshilfen zur Beschäftigung von Studierenden, zur Organisation dualer Studiengänge und zur Umsetzung studienbezogener Qualifizierungsmaßnahmen.

Studium auf dem Portal Recht

Das Portal Haufe Recht behandelt das Studium aus arbeits-, vertrags- und sozialversicherungsrechtlicher Perspektive. Im Mittelpunkt stehen die rechtssichere Gestaltung studienbezogener Beschäftigungsverhältnisse sowie rechtliche Fragestellungen im Zusammenhang mit der Förderung akademischer Qualifizierungsmaßnahmen.

Arbeitsrechtliche Gestaltung studentischer Beschäftigung

Beiträge auf Haufe Recht erläutern die rechtlichen Rahmenbedingungen für Werkstudierende, dual Studierende und studentische Beschäftigte. Thematisiert werden Befristungen, Arbeitszeitregelungen, Urlaubsansprüche, Kündigungsschutz sowie die Abgrenzung zu anderen Beschäftigungsformen. Kommentierungen aktueller Rechtsprechung unterstützen bei der rechtssicheren Vertragsgestaltung. Musterverträge, Formulierungshilfen und Praxisbeiträge zeigen, wie Unternehmen arbeitsrechtliche Anforderungen im Zusammenhang mit studentischen Beschäftigungsverhältnissen umsetzen und typische Fehler vermeiden können.

Sozialversicherungsrechtliche Einordnung

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der sozialversicherungsrechtlichen Beurteilung studienbezogener Beschäftigungen. Beiträge behandeln das Werkstudentenprivileg, die Versicherungs- und Beitragspflicht sowie Besonderheiten dualer Studiengänge und verschiedener Beschäftigungsmodelle. Fachbeiträge ordnen gesetzliche Vorgaben und aktuelle Rechtsprechung ein und stellen Arbeitshilfen für die rechtssichere Bewertung unterschiedlicher Fallkonstellationen bereit.

Studienförderung und Qualifizierungsvereinbarungen

Darüber hinaus behandelt Haufe Recht Vereinbarungen über arbeitgeberfinanzierte Studiengänge und akademische Weiterbildungsmaßnahmen. Im Fokus stehen Rückzahlungsklauseln, Freistellungsvereinbarungen sowie die rechtliche Ausgestaltung von Qualifizierungsmaßnahmen. Kommentierungen, Mustervereinbarungen und Praxisbeispiele unterstützen Unternehmen bei der rechtssicheren Umsetzung entsprechender Fördermodelle.

Studium auf dem Portal Steuern

Das Portal Haufe Steuern betrachtet das Studium aus lohn- und einkommensteuerlicher Sicht. Im Mittelpunkt stehen die steuerliche Behandlung von Studienkosten sowie die steuerlichen Folgen arbeitgeberfinanzierter Studien- und Weiterbildungsmaßnahmen.

Steuerliche Behandlung von Studienkosten

Beiträge auf Haufe Steuern erläutern die steuerliche Berücksichtigung von Studienkosten und unterscheiden zwischen Erststudium, Zweitstudium sowie Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen. Behandelt werden Werbungskosten, Sonderausgaben und die steuerlichen Auswirkungen verschiedener Studienformen. Kommentierungen der gesetzlichen Regelungen sowie Praxisbeispiele unterstützen bei der zutreffenden steuerlichen Einordnung unterschiedlicher Sachverhalte.

Arbeitgeberfinanzierte Studien und Bildungsleistungen

Ein weiterer Schwerpunkt betrifft die Übernahme von Studiengebühren und sonstigen Bildungsaufwendungen durch den Arbeitgeber. Beiträge behandeln die lohnsteuerliche Behandlung, Steuerbefreiungen und die Voraussetzungen einer steuerlich anerkannten Kostenübernahme. Rechenbeispiele, Arbeitshilfen und Gesetzeseinordnungen unterstützen Unternehmen bei der rechtssicheren Umsetzung entsprechender Fördermaßnahmen.

Lohnsteuerliche Besonderheiten studentischer Beschäftigung

Darüber hinaus werden lohnsteuerliche Besonderheiten bei Werkstudierenden und dual Studierenden behandelt. Beiträge erläutern steuerliche Pflichten des Arbeitgebers sowie Besonderheiten bei Vergütungen und geldwerten Vorteilen. Praxisbeispiele und Fachbeiträge helfen dabei, steuerliche Risiken zu vermeiden und Abrechnungsprozesse rechtssicher zu gestalten.

Studium auf dem Portal Sozialwesen

Das Portal Haufe Sozialwesen behandelt das Studium im Zusammenhang mit der akademischen Qualifizierung sozialer Berufe sowie der Personalentwicklung in sozialen Einrichtungen. Im Mittelpunkt stehen Studienmodelle, Qualifizierungsmaßnahmen und die Gewinnung akademischer Fachkräfte für das Sozial- und Gesundheitswesen.

Akademische Qualifizierung sozialer Berufe

Beiträge auf Haufe Sozialwesen befassen sich mit Studienangeboten und akademischen Qualifizierungswegen in der Sozialen Arbeit, Heilpädagogik, Pflege sowie weiteren sozialen und gesundheitsbezogenen Berufsfeldern. Thematisiert werden Qualifikationsanforderungen, Kompetenzprofile und aktuelle Entwicklungen der Hochschulausbildung. Praxisbeispiele und Fachbeiträge unterstützen Einrichtungen bei der Einordnung akademischer Abschlüsse und deren Bedeutung für die Personalentwicklung.

Duales Studium und Nachwuchsgewinnung

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dualen Studiengängen als Instrument zur Gewinnung qualifizierter Fachkräfte. Beiträge behandeln Kooperationsmodelle zwischen Hochschulen und sozialen Einrichtungen sowie organisatorische und rechtliche Anforderungen an die praktische Ausbildung. Leitfäden, Arbeitshilfen und Praxisberichte unterstützen Träger bei der Planung und Umsetzung dualer Studienangebote.

Personalentwicklung und akademische Weiterbildung

Darüber hinaus behandelt Haufe Sozialwesen die Förderung berufsbegleitender Studiengänge und akademischer Weiterbildungen für Beschäftigte sozialer Einrichtungen. Beiträge erläutern Qualifizierungsstrategien, organisatorische Rahmenbedingungen und Fördermöglichkeiten. Praxisorientierte Handlungsempfehlungen, Checklisten und Arbeitshilfen unterstützen Einrichtungen bei der langfristigen Entwicklung und Bindung akademisch qualifizierter Fachkräfte.

Studienbezogene Fragestellungen gewinnen für Unternehmen und öffentliche Einrichtungen insbesondere im Zusammenhang mit Personalgewinnung, Qualifizierung und der Beschäftigung von Studierenden an Bedeutung. Die verschiedenen Haufe-Portale unterstützen Fach- und Führungskräfte mit rechtlichen Einordnungen, Fachbeiträgen und praxisnahen Arbeitshilfen bei der rechtssicheren und organisatorischen Gestaltung studienbezogener Prozesse.