Abzug von Studienkosten der Kinder als Betriebsausgaben

Die von einer Ärztin für ihre eigenen Kinder im Hinblick auf eine spätere Tätigkeit in der Praxis übernommenen Studienkosten sind nicht als Betriebsausgaben abzugsfähig. So entschied das FG Münster.

Das Gericht hat klargestellt: Studienkosten der eigenen Kinder, zu deren Übernahme die Eltern unterhaltsrechtlich verpflichtet sind, führen nicht deswegen zu abziehbaren Betriebsausgaben im Betrieb der Eltern, weil die Kinder sich dazu verpflichtet haben, nach Abschluss des Studiums für eine gewisse Zeit im elterlichen Betrieb zu arbeiten.

Finanzierung eines Medizinstudiums

Worum ging es in dem Fall? Die Klägerin schloss mit ihren beiden Kindern einen mündlichen Vertrag über die Finanzierung von Kosten für ein Medizinstudium. Die inhaltsgleichen mündlichen Vereinbarungen wurden später jeweils schriftlich niedergelegt. In den Gewinnermittlungen der Streitjahre machte die Klägerin die Studienkosten als Betriebsausgaben geltend. Das Finanzamt hat den Abzug als Betriebsausgaben nicht anerkannt, da die Studienkosten in keinem objektiven Zusammenhang mit dem Betrieb der chirurgischen Praxis der Klägerin stünden und daher nicht betrieblich veranlasst gewesen seien.

Studienkosten als Betriebsausgaben?

Nach erfolglosem Einspruchsverfahren trug die Klägerin im Klageverfahren weiter vor, dass das Finanzamt nicht hinreichend berücksichtigt habe, dass sie, die Klägerin, seit Jahren das Ziel verfolge, die bisherige einzelchirurgische Praxis in ein OP-Zentrum überzuleiten, um so die Werthaltigkeit und den Bestand der Arztpraxis als Einkommensquelle zu erhalten.

Gesetzliche Kostenübernahmepflicht ist privat veranlasst

Das FG hat die Klage als unbegründet zurückgewiesen. Das FG ist nicht davon überzeugt, dass die Übernahme der Studienkosten der Kinder ausschließlich bzw. ganz überwiegend durch den von der Klägerin geführten Betrieb der chirurgischen Praxis veranlasst war. Hiergegen spreche bereits, dass die Kläger als Eltern zivilrechtlich dazu verpflichtet waren, die Kosten des Studiums für ihre Kinder zu tragen. Die gesetzliche Kostenübernahmepflicht der Eltern berühre nach Auffassung des FG derart intensiv die private Sphäre der Kläger, dass eine lediglich unbedeutende private Mitveranlassung ausgeschlossen erschien.

Insoweit unterscheide sich der vorliegende Streitfall von den bislang vom BFH entschiedenen Konstellationen, in denen die Studienkosten für Kinder als Betriebsausgaben bei der Ermittlung der Einkünfte zu berücksichtigen waren. Dort war jeweils nur die Frage einer betrieblichen Veranlassung von übernommenen Fortbildungskosten, für die grundsätzlich keine gesetzliche Einstandspflicht besteht, streitig (unter anderem Kosten für die Facharztausbildung eines bereits als Zahnarzt ausgebildeten Kindes BFH, Urteil v. 6.11.2012, VIII R 49/10).

Verträge zwischen nahen Angehörigen

Das FG hat in dem Urteil darauf verwiesen, dass die Vereinbarungen zwischen der Klägerin und ihren Kindern auch nicht die besonderen Anforderungen erfüllen, die an Verträge zwischen nahen Angehörigen zu stellen sind. Es fehle in den Vereinbarungen insbesondere schon an klaren und eindeutigen Regelungen z. B. zur Laufzeit der Vereinbarungen, den Rückzahlungsmodalitäten, und zur Art der "Mitarbeit" als Praxispartner, zu der sich die Kinder verpflichtet hätten.

FG Münster, Urteil v. 25.5.2023, 5 K 3577/20 E,AO