Gleichstellung

Pfeile mit Menschenbeinen
Pfeile mit Menschenbeinen
Vom Azubi zur Nachhaltigkeitsverantwortlichen

„Man kann Nachhaltigkeit nicht weiterentwickeln, ohne verschiedene Menschen ins Boot zu holen“

Vivien Fielk kam mit 18 Jahren als Azubi zu Insta – heute verantwortet sie als Ein-Personen-Abteilung Nachhaltigkeit, Compliance und Diversity. Im Interview spricht sie über CSRD und LkSG im Arbeitsalltag, das Gendern als internes Streitthema, das Anti-Greenwashing-Gesetz und warum sie ihrer Generation die Verantwortung fürs Klima zutraut.
100-Euro-Scheine
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Lohngleichheit

Entgelttransparenzgesetz: Welche Auskunfts- und Berichtspflichten derzeit gelten

Die EU-Entgelttransparenzrichtlinie sieht vor, dass Beschäftigte deutlich mehr Auskunftsrechte über das Gehalt vergleichbarer Kollegen bekommen. Die Umsetzung in nationales Recht lässt auf sich warten. Doch auch das derzeit geltende Entgelttransparenzgesetz gibt Beschäftigten das Recht, Auskunft über die Entgeltstrukturen im Unternehmen zu verlangen. Zudem müssen Arbeitgeber die im Gesetz festgelegten Berichtspflichten und Prüfverfahren beachten.
Mutter trägt Kind während dem arbeiten
Mutter trägt Kind während dem arbeiten
Gleichstellungsreport

Teilzeit und Fürsorgearbeit als Hürden für mehr Gleichstellung

Trotz kleiner Fortschritte beim Gender Pay Gap und der Ganztagsbetreuung von Kindern sind Frauen und Männer noch weit von echter Gleichstellung entfernt. Denn Frauen tragen nach wie vor die Hauptlast unbezahlter Arbeit, arbeiten überdurchschnittlich oft in Teilzeit und sind finanziell weniger abgesichert. Das belegt ein Bericht des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung.
Richter Hammer Justitia Waagschale
Richter Hammer Justitia Waagschale
Bundesarbeitsgericht

Befristung auch ohne Beteiligung der Gleichstellungsbeauftragten wirksam

Ein Vertretungslehrer klagte gegen das Land NRW auf Entfristung seines Arbeitsvertrags. Das Bundesarbeitsgericht (BAG) entschied, dass die Befristung zur Vertretung einer erkrankten Kollegin gerechtfertigt war. Dabei handelt es sich bei der Befristung eines Arbeitsvertrags nicht um eine personelle Maßnahme im Sinne des Landesgleichstellungsgesetzes, die der Mitwirkung der Gleichstellungsbeauftragten unterliegt.
Diversity Upgrade
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Diversity Upgrade

Die überwiegende Mehrheit der queeren Mitarbeitenden gibt ihre wahre Identität am Arbeitsplatz nicht preis. Die aktuellen Debatten führen eher zu einer weiteren Polarisierung als zu einem offenen und verständnisvollen Miteinander (am Arbeitsplatz). Was wir dringend brauchen, sind Mut, Verständnis und Vielfalt. Pavlo Stroblja greift in seinem Buch ein wichtiges gesellschaftliches Thema auf, geht auf die aktuellen Herausforderungen ein und stellt vielfältige Lösungsansätze vor.
Schwangere Frau im Büro
Schwangere Frau im Büro
Novellierte Mutterschutzgesetz

Vorgaben des Mutterschutzgesetzes: So ist die Realität in den Betrieben

Durch das 2018 novellierte Mutterschutzgesetz haben schwangere und stillende Frauen erstmals einen eindeutig formulierten rechtlichen Anspruch auf den Schutz der Gesundheit und eine Gleichstellung am Arbeitsplatz. Darüber hinaus muss der Arbeitgeber verschiedene mütterspezifische Schutzmaßnahmen im Betrieb umsetzen. Eine DGB-Studie aus dem Jahr 2022 zeigt aber, dass die betriebliche Realität vielfach immer noch nicht den neuen gesetzlichen Anforderungen entspricht.
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Zum Thema Gleichstellung
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Die überwiegende Mehrheit der queeren Mitarbeitenden gibt ihre wahre Identität am Arbeitsplatz nicht preis. Die aktuellen Debatten führen eher zu einer weiteren Polarisierung als zu einem offenen und verständnisvollen Miteinander (am Arbeitsplatz). Was wir dringend brauchen, sind Mut, Verständnis und Vielfalt. Pavlo Stroblja greift in seinem Buch ein wichtiges gesellschaftliches Thema auf, geht auf die aktuellen Herausforderungen ein und stellt vielfältige Lösungsansätze vor.

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Arnold/Gräfl, TzBfG § 14 Zu... / 4.1 Geschichtliche Entwicklung
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Arnold/Gräfl, TzBfG § 14 Zu... / 1 Entstehungsgeschichte der Vorschrift
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Arnold/Gräfl, TzBfG § 14 Zu... / 3.2.6.2.11 Altersgrenzen
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