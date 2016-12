26.03.2014 | News Bundesverwaltungsgericht

Kein lesender Zugriff des Personalrats auf Arbeitszeitdaten

Bild: kebox - Fotolia

Der Personalrat kann nicht verlangen, von der Dienststelle den Zugriff auf die in der elektronischen Arbeitszeiterfassung gespeicherten Daten von namentlich bezeichneten Beschäftigten zu erhalten, so das Bundesverwaltungsgericht in einer aktuellen Entscheidung.mehr