Gestaltungsspielräume bei der Arbeitszeit nutzen

Die geplante Anpassung der täglichen auf eine wöchentliche Höchstarbeitszeit polarisiert. Bundeskanzler Merz will das Arbeitszeitgesetz gleich ganz abschaffen. Ein Entwurf für ein neues Arbeitszeitgesetz, das auch die Erfassung der Arbeitszeiten regelt, steht weiter aus. Wie sich die Rechtslage darstellt und welche Reformen für Arbeitgeber sinnvoll wären.

Deutschland diskutiert seit Jahren über die Reform des Arbeitszeitgesetzes – passiert ist wenig. Unternehmen stehen zwischen EuGH- und BAG- Rechtsprechung zur Arbeitszeiterfassung, politischen Ankündigungen und einem ArbZG, das im Kern aus der industriellen Arbeitswelt der 1960er Jahre stammt. In diese Gemengelage fällt der zugespitzte Vorschlag des Bundeskanzlers, das Arbeitszeitgesetz "abzuschaffen" bzw. die Arbeitszeit weitgehend in die Verantwortung der Tarifparteien zu legen. Das zeigt: Die Frage nach einer grundlegenden Neuordnung des Arbeitszeitrechts ist mal wieder in der politischen Diskussion angekommen.

Juristisch ist klar: Eine ersatzlose Streichung des ArbZG ist schon aus unionsrechtlichen Vorgaben zur Höchstarbeitszeit und zu Ruhezeiten keine Option. Doch das System starrer täglicher Höchstarbeitszeiten und Ruhepausen wird von Arbeitgebern schon länger als Hemmnis für einen modernen, international wettbewerbsfähigen Wirtschaftsstandort wahrgenommen. Die Anpassung der täglichen auf eine Wochenhöchstarbeitszeit wurde im Koalitionsvertrag vereinbart, die Umsetzung steht bisher aus. Auch auf Vorgaben zur Arbeitszeiterfassung warten Unternehmen schon länger.

Arbeitszeit: Was braucht der Wirtschaftsstandort Deutschland?

Aus Arbeitgebersicht stehen drei Ziele im Vordergrund:

Planungssicherheit: klare, praxistaugliche Vorgaben statt Flickenteppich aus Gesetz, Rechtsprechung und Verwaltungspraxis

klare, praxistaugliche Vorgaben statt Flickenteppich aus Gesetz, Rechtsprechung und Verwaltungspraxis Flexibilität: Spielräume für projektbezogene Arbeit, Homeoffice, internationale Teams und schwankende Arbeitsbelastungen

Spielräume für projektbezogene Arbeit, Homeoffice, internationale Teams und schwankende Arbeitsbelastungen Schutz vor Überregulierung: Arbeitszeitschutz ja – aber ohne ausufernde Dokumentations- und Kontrollpflichten

Das Modell der starren täglichen Acht-Stunden-Grenze mit anschließender elfstündiger Ruhezeit passt in vielen Branchen nicht mehr zur Realität. Arbeitgeber benötigen die Möglichkeit, Arbeitszeiten im Wochenverlauf zu flexibilisieren, ohne ständig in Grauzonen zu geraten oder auf "praktische", rechtlich riskante Lösungen ausweichen zu müssen.

Deutschland nutzt Spielräume bei der Arbeitszeit nur halb

Die europäische Arbeitszeitrichtlinie setzt mit der durchschnittlichen Wochenarbeitszeit von 48 Stunden den Rahmen. Viele Mitgliedstaaten nutzen diese Spielräume konsequenter und orientieren sich stärker an wochenbezogenen Höchstgrenzen und flexiblen Ausgleichszeiträumen.

In Frankreich gilt zwar eine 35-Stunden-Woche, arbeitszeitrechtlich sind aber bis zu zehn, in besonderen Konstellationen bis zu zwölf Stunden täglich zulässig. In Spanien liegt die Wochenarbeitszeit bei 40 Stunden, die tägliche Arbeitszeit darf im Grundsatz neun Stunden nicht überschreiten, kann aber durch Kollektivvereinbarungen flexibler verteilt werden. Die Niederlande kennen maximal zwölf Stunden pro Tag und 60 Stunden pro Woche, sofern im Referenzzeitraum wieder auf durchschnittlich 48 Stunden abgesenkt wird. In Österreich beträgt die tägliche Normalarbeitszeit zwar acht Stunden, sie kann aber – insbesondere über Gleitzeitmodelle und Kollektivverträge – auf zehn bis zwölf Stunden ausgedehnt werden, wenn Ausgleichszeiträume eingehalten werden. Staaten wie das (frühere) Vereinigte Königreich oder Malta haben das individuelle Opt-out genutzt und ermöglichen es Beschäftigten, auf freiwilliger Basis über die 48-Stunden-Grenze hinaus zu arbeiten.

Deutschland geht demgegenüber restriktiver vor und "untererfüllt" die Spielräume der Richtlinie. Das führt zu Over Compliance: Unternehmen, die europaweit tätig sind, erleben hier besonders starre Vorgaben – bei gleichzeitig hohem Anpassungsdruck durch Digitalisierung und Internationalisierung. Eine Reform, die sich klar an der Wochenbetrachtung der Richtlinie orientiert, wäre ein sachgerechter, rechtssicherer Gegenentwurf zu einer populistischen "Abschaffung" des ArbZG.

Reform und Bürokratie: Gefahr des Bumerang-Effekts

Viele verbinden eine Modernisierung des ArbZG automatisch mit Bürokratieabbau. Das ist keineswegs garantiert. Die Diskussion um die Arbeitszeiterfassung zeigt eher das Gegenteil: Die BAG-Entscheidung zur Erfassungspflicht und politische Entwürfe laufen auf mehr Dokumentation, mehr Kontrollen und mehr Detailvorgaben hinaus.

Zugleich stehen Unternehmen im Spannungsfeld zu anderen Regelwerken, etwa:

Mindestlohngesetz mit Dokumentationspflichten,

arbeitsschutzrechtlichen Vorgaben,

Datenschutzrecht bei elektronischer Erfassung,

Mitbestimmung nach BetrVG bei Systemen und Arbeitszeitmodellen.

Eine Reform, die zwar die tägliche Höchstarbeitszeit lockert, zugleich aber zusätzliche Nachweis- und Kontrollpflichten einführt, würde am Ende zu mehr Bürokratie führen – ein Bumerang-Effekt, der aus Arbeitgebersicht unbedingt vermieden werden muss.

Arbeitszeit: Spielräume nutzen, die heute schon möglich sind

Schon nach geltender Rechtslage existieren relevante Ausnahmen und Flexibilitätsinstrumente, die häufig nicht ausgeschöpft werden.

Der persönliche Anwendungsbereich des ArbZG ist enger, als viele Unternehmen annehmen. Klassische leitende Angestellte – also Personen, die etwa eigenständig Einstellungen und Entlassungen vornehmen, Prokura-ähnliche Vertretungsmacht haben oder wesentliche unternehmerische Entscheidungen prägen – unterfallen regelmäßig nicht dem ArbZG. Gleiches gilt für Organmitglieder juristischer Personen und einzelne Top-Führungskräfte mit weitgehender Selbstbestimmung von Arbeitszeit und -ort. Eine systematische Statusprüfung lohnt sich daher: Häufig werden Führungskräfte vorsorglich wie "normale" Arbeitnehmende behandelt, sodass unnötig starre Arbeitszeitgrenzen gelten; umgekehrt werden Personen als "leitende Angestellte" etikettiert, ohne dass die Kriterien erfüllt sind – mit entsprechenden Risiken für Bußgelder und Schadensersatz.

Daneben bestehen spezielle arbeitszeitrechtliche Regelungen für bestimmte Branchen und Tätigkeiten. In Bereichen mit Schicht-, Bereitschafts- und Rufdiensten – etwa Gesundheitswesen, Pflege, Sicherheitsgewerbe, Verkehr, Energieversorgung – erlauben speziellere Vorschriften abweichende Modelle der Arbeitszeitverteilung, längere tägliche Arbeitszeiten oder besondere Ausgleichsmechanismen. Diese Spielräume werden häufig zurückhaltend genutzt, obwohl der Gesetzgeber gerade hier zusätzliche Flexibilität vorgesehen hat.

Den größten Gestaltungsspielraum bieten Tarifverträge und Betriebsvereinbarungen. Das ArbZG enthält Tariföffnungsklauseln, die es erlauben, die tägliche Arbeitszeit über acht Stunden hinaus zu verlängern, Ausgleichszeiträume auszuweiten, Ruhezeiten zu modifizieren und Arbeitszeitkonten oder Jahresarbeitszeitmodelle rechtssicher zu etablieren. Solche Abweichungen setzen regelmäßig einen Tarifvertrag voraus; dieser eröffnet wiederum Raum für Betriebsvereinbarungen, die die konkrete Ausgestaltung im Betrieb regeln. Unternehmensjuristen sollten daher gezielt prüfen, welche Personengruppen tatsächlich voll in den Anwendungsbereich des ArbZG fallen, welche tariflichen Öffnungsklauseln bestehen und wo Betriebsvereinbarungen zusätzliche Flexibilität schaffen können.

Elektronische Arbeitszeiterfassung: Risiken und Chancen

Die Pflicht zur (elektronischen) Arbeitszeiterfassung wird kommen – ob durch Gesetz oder weitere Rechtsprechung. Arbeitgeber sollten dies nicht nur als Compliance-Last verstehen, sondern als strategisches Instrument.

Eine konsequente Arbeitszeiterfassung führt zu erhöhter Transparenz. In Überstundenprozessen können Beschäftigte sich unmittelbar auf erfasste Zeiten stützen; Fehler in Systemkonfiguration oder Abläufen (z. B. Pausenlogik, Reisezeiten) können sich unternehmensweit auswirken. Elektronische Systeme verarbeiten zudem umfangreiche personenbezogene Daten. Fehler bei Rechtsgrundlage, Transparenz, Speicherfristen oder Zugriffskonzepten bergen DSGVO-Risiken. Zugleich erhöht sich die Prüfbarkeit von außen: Behörden und Gerichte können auf einen umfassenden Datenbestand zugreifen, der Versäumnisse schnell sichtbar macht.

Dem stehen erhebliche Chancen gegenüber: Arbeitgeber erhalten belastbare Nachweise für die Einhaltung von Höchstarbeitszeiten, Ruhezeiten und Mindestlohn. Zeiterfassung schafft eine belastbare Basis für die Steuerung von Arbeitsvolumen und Personaleinsatz; Überstundencluster, Engpässe und ineffiziente Schichtmodelle werden erkennbar. Sie ist zudem Voraussetzung für moderne Arbeitszeitmodelle wie Arbeitszeitkonten, Jahresarbeitszeit und hybride Vertrauensarbeitszeit.

Empfehlenswert ist eine schlanke, benutzerfreundliche Lösung, die sich in bestehende HR- und IT-Strukturen integrieren lässt. Parallel braucht es klare interne Richtlinien, Regeln zu Überstunden, eine Verzahnung mit Tarifverträgen und Betriebsvereinbarungen sowie eine frühzeitige Einbindung von Betriebsrat und Datenschutz. "Vertrauensarbeitszeit" wird künftig nicht mehr als Verzicht auf Zeiterfassung verstanden werden können. Die Erfassung dient der Einhaltung von Schutzgrenzen; das Vertrauen bezieht sich auf die selbstverantwortliche Organisation der Arbeit innerhalb dieser Grenzen.

Praxisgerechte Reform der Arbeitszeit: Eckpunkte aus Arbeitgebersicht

Eine moderne Reform des Arbeitszeitrechts sollte aus Sicht der Arbeitgeber insbesondere enthalten:

Wochenbezogene Höchstarbeitszeit statt starrer Tagesfixierung – im Rahmen der EU-Richtlinie Flexibilisierung der Ruhezeit, etwa durch kontrollierte Verkürzung mit Ausgleichsmöglichkeiten Einen klaren Rechtsrahmen für Vertrauensarbeitszeit und mobile Arbeit, der die Zeiterfassungspflicht mit flexiblen Modellen verzahnt Eine wirkungsvolle Bürokratiebremse: Vereinheitlichung und Reduktion paralleler Nachweispflichten sowie "Safe Harbour"-Modelle insbesondere für KMU.





