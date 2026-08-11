Politik

Wie sieht das Organisationssystem der Zukunft aus?
Wie sieht das Organisationssystem der Zukunft aus?
Wirtschaftspolitik

Wie umgehen mit den Folgen einer erratischen Wirtschaftspolitik?

Für Unternehmen sind verlässliche wirtschaftspolitische Rahmenbedingungen entscheidend für langfristige Entscheidungen und Investitionen. Auf diesen Erfolgsfaktor müssen Unternehmen angesichts der sprunghaften Dekret-Politik in den USA aktuell verzichten. Aber auch in Deutschland und Europa leiden Firmen unter einem Hin und Her in der Wirtschaftspolitik, wie Prof. Dr. Ronald Gleich in seiner jüngsten Kolumne analysiert.
Bundestag Berlin Fluss Sonnenaufgang
Bundestag Berlin Fluss Sonnenaufgang
Bundestagswahl 2025

Was die Parteien zu Corporate Sustainability vorhaben

Am 23. Februar ist Bundestagswahl. Der aktuelle Wahlkampf wird vom Thema Migration dominiert. Aber auch Themen, die das Nachhaltigkeitsmanagement von Unternehmen betreffen, sind nicht ganz außen vor – denken wir zum Beispiel an die Debatte zum Lieferkettengesetz. Wir haben einen Blick in die Parteiprogramme geworfen und fassen hier zusammen, was die einzelnen Parteien in Sachen Nachhaltigkeit und Wirtschaft vorhaben.
Vielfalt Tetris Diversity
Vielfalt Tetris Diversity
Corporate Political Responsibility (CPR)

Corporate Political Responsibility: Die Verantwortung von Unternehmen in der politischen Arena

Corporate Political Responsibility (CPR) nimmt zunehmend Raum in der Debatte um unternehmerische Verantwortung ein. In diesem Gastbeitrag beleuchtet Dr. Katharina Reuter die Rolle von Unternehmen in der politischen Arena und zeigt, warum CPR von entscheidender Bedeutung ist. Katharina Reuter ist in ihrem Engagement für CPR inspiriert von der Gründungsidee des BNW.
Patient bei der Impfung
Patient bei der Impfung
BVerfG winkt partielle Impfpflicht durch

Einrichtungsbezogene Corona-Impfpflicht ist verfassungskonform

Große Enttäuschung für alle Impfverweigerer. Das BVerfG hat die Pflege-Impfpflicht gebilligt und die hiergegen gerichteten Verfassungsbeschwerden von Beschäftigten in der Pflege, aber auch von Trägern von Pflegeeinrichtungen abgewiesen. Dennoch könnte sich in der Praxis sowohl die Entscheidung der Verfassungsrichter als auch das Gesetz als Sturm im Wasserglas erweisen, denn das Gesetz zur partiellen Impfpflicht läuft zum Jahresende aus. Bis dahin stehen die Chancen nicht schlecht, dass impfunwillige Mitarbeiter im Pflegebereich sich unter geschickter Ausnutzung der gesetzlich vorgesehenen Verfahren ohne Impfung durchmogeln.
in die Zukunft
in die Zukunft
Kommentar

Arbeitswelt-Bericht 2021: alles, nur nicht politisch neutral

Der vom Bundesarbeitsminister einberufene Rat der Arbeitswelt soll die Politik, die betriebliche Praxis und die Öffentlichkeit regelmäßig als unabhängiges Expertengremium zum Wandel der Arbeitswelt informieren und beraten. Am 18. Mai 2021 wurde der erste Bericht veröffentlicht. Alexander R. Zumkeller, Präsident des Bundesverbands der Arbeitsrechtler in Unternehmen, hält das Ergebnis in seinem Kommentar für wenig ausgewogen.
Johanna Wanka und Michael Heister, BIBB
Johanna Wanka und Michael Heister, BIBB
Unzulässige Öffentlichkeitsarbeit

BVerfG pocht auf Neutralität im Ministeramt - auch gegenüber der AfD

Die Bundesbildungsministerin Wanka unterlag vor dem BVerfG gegen die AfD. Die Verfassungsrichter sahen die Grenzen zulässiger Öffentlichkeitsarbeit dadurch überschritten, offiziellen Kanäle der Ministerien zu nutzen, um sich unter der Überschrift "Rote Karte für die AfD" gegen eine Parteiveranstaltung zu wenden. Der Boykottaufruf im Jahr 2015 habe gegen das Neutralitätsgebot des Staates verstoßen.
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Haufe Shop: Raus aus der Bubble
Raus aus der Bubble

Wir leben in einer Zeit der Polykrisen und Spaltung. Dominique Trott analysiert die Spaltung in Gesellschaft, Politik und Unternehmen und ruft zum Dialog auf. Ihr Buch verbindet Analyse mit praktischen Ansätzen, um Empathie zu fördern, Brücken zu bauen und Demokratie im Alltag zu stärken.
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