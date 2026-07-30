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Höchste Zeit zum Handeln: Nachhaltigkeit machen
Nachhaltigkeit machen

Yvonne Zwick fordert aktives Handeln für eine nachhaltige Zukunft. In 17 Thesen, basierend auf den SDGs, erklärt sie, wie Nachhaltigkeit Teil unseres Alltags wird. Dabei geht es um eine gerechte Wirtschaft, die mehr schafft als zerstört.
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