E-Bike-Förderung darf nicht an Weltanschauung geknüpft werden

Klimaschutz auf der letzten Meile: Neue Förderung für E-Lastenräder und Mikro-Depots

Der Lieferverkehr in den Innenstädten nimmt zu. Damit die Logistik "auf der letzten Meile" klimafreundlich abläuft, fördert das Bundesumweltministerium künftig Mikro-Depots und E-Lastenfahrräder. Die Richtlinien treten am 1.3.2021 in Kraft. Weiter