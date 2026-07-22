Elektromobilität

EAuto_Ladevorgang_Nahaufnahme
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Praxis-Tipp

Firmenwagen mit Elektroantrieb: So versteuern Unternehmer die Privatnutzung

Die Regeln für die private Pkw-Nutzung sind je nach Fahrzeugart unterschiedlich und werfen häufig Fragen auf. Das gilt insbesondere für Elektrofahrzeuge und Plug-in-Hybridfahrzeuge, für die der Gesetzgeber steuerliche Vergünstigungen geschaffen hat. Nachfolgend erhalten Sie einen Überblick darüber, welche Fahrzeuge begünstigt sind und wie die private Nutzung steuerlich zu erfassen ist.
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Steuervorteil

Elektrofahrzeuge: Aufladen im Betrieb und zuhause

Das kostenlose oder verbilligte Aufladen von Elektro- bzw. Hybridelektrofahrzeugen im Betrieb des Arbeitgebers ist steuerfrei - ebenso wie der geldwerte Vorteil bei der Überlassung einer betrieblichen Ladevorrichtung. Schwieriger ist die Erstattung privat getragener Stromkosten. Die Verwaltung hat nun zu allen Fallgruppen einen überarbeiteten Erlass herausgegeben. Neu ab 2026 ist vor allem eine Strompreispauschale für das Aufladen des Dienstwagens zu Hause.
Aufmacher Titelstrecke aus PM5 2023
Aufmacher Titelstrecke aus PM5 2023

Orte der "grünen" Transformation

Deutschland soll bis 2045 klimaneutral werden. Damit das gelingt, muss der Ausstoß von Treibhausgasen von Energiewirtschaft, Industrie, Verkehr, Immobilien und Landwirtschaft sinken. Doch wie kann eine "grüne" Transformation der Wirtschaft gelingen? Wo beginnt sie? Und wie sieht sie aus? Das wollte die Redaktion des Personalmagazins herausfinden und hat sich auf eine Reise zu den "Orten der Transformation" begeben. Eine Reportage über den Aufbruch.
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Fachbeiträge & Kommentare
Frotscher/Geurts, EStG § 10... / 2.1.3.4 Sonderregelung zum Abflussprinzip
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