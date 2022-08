Elektromobilität: Warnung vor dem Ketchup-Effekt

Studie zur E-Mobilität: Ladesäulen in Städten werden knapp – gezielte Förderung könnte helfen

Die Politik will mehr Elektromobilität, tut aber zu wenig für Ladestationen dort, wo sie dringend nötig werden in den kommenden zehn Jahren – in den dicht besiedelten Wohngegenden Deutschlands. Wichtig sei jetzt eine zielgenaue Förderung, heißt es in einer Studie zum Potenzial von E-Ladesäulen. Weiter