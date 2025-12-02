VDIV-Umfrage

Weiterbildungspflicht abschaffen oder nicht?

News 02.12.2025 | 12:40 Uhr
Haufe Online Redaktion
Haufe Online Redaktion
VDIV-Umfrage: Weiterbildungspflicht für Immobilienverwalter
Bild: Drazen Lovric/GettyImages Die Pflicht zur regelmäßigen Fortbildung für Verwalter kam 2018: Was würde eine Abschaffung mit sich bringen?

Die Weiterbildungspflicht für Immobilienverwalter soll fallen. Das plant die Bundesregierung. Die Verbände sind dagegen. In einer Kurzumfrage will der VDIV ein Stimmungsbild der Branche einholen.

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWE) will die Weiterbildungspflicht für Wohnimmobilienverwaltungen abschaffen. Das soll als Beitrag zum Bürokratieabbau dienen. Bei Verwalter- und Eigentümerverbänden stößt der Plan auf Kritik.

In einer Kurzumfrage will nun der Verband der Immobilienverwalter Deutschland (VDIV) ein Stimmungsbild der Branche einholen.

VDIV-Umfrage zur Weiterbildungspflicht: Bis 7. Dezember teilnehmen

Abgefragt werden die erwarteten Auswirkungen einer Abschaffung der Fortbildungspflicht auf Servicequalität, Personalentwicklung, Rekrutierung und organisatorische Abläufe. Ebenso interessieren Einschätzungen dazu, ob Eigentümer Vertrauen verlieren könnten und ob die geplante Änderung tatsächlich Bürokratie abbaut oder nur bestehende Standards reduziert.

Die Umfrage läuft bis zum 7. Dezember.

Zur Umfrage "Weiterbildungspflicht abschaffen – Bürokratieabbau oder Qualitätsverlust"

Schlagworte zum Thema:  Verwaltung , Weiterbildung , WEG-Verwaltung , Immobilienverwalter
Meistgelesene Beiträge
Neueste Beiträge
0 Kommentare
Das Eingabefeld enthält noch keinen Text oder nicht erlaubte Sonderzeichen. Bitte überprüfen Sie Ihre Eingabe, um den Kommentar veröffentlichen zu können.
Noch keine Kommentare - teilen Sie Ihre Sicht und starten Sie die Diskussion
Zum Haufe Shop
Zum Thema Verwaltung
CoPilot RE - KI-Assistent für Immobilienverwalter: Starten Sie jetzt den Dialog
CopIlot RE

Lernen Sie die KI in Haufe VerwalterPraxis kennen. Anhand der rechtssicheren Fachinhalte beantwortet er Ihre Fragen zum Miet- und WE-Recht und sorgt so für effiziente Abläufe: Faktencheck, komplexe rechtliche Themen oder die Erstellung von Schreiben. Jetzt kennerlernen!
Haufe VerwalterPraxis Gold: Das komplette Rundum-Paket für Ihre erfolgreiche Immobilienverwaltung
Verwalterpraxis-Gold-Produktabbildung

Das Prüfungswissen für den Zertifizierten Verwalter ist für Sie auf den Punkt gebracht und wird durch ein umfangreiches E-Training begleitet. Zeitsparende Arbeitshilfen, z.B. zur Betriebskosten-/ Jahresabrechnung, erleichtern Ihnen die Verwaltungsarbeit. Mit ca. 24 Online-Seminaren können Sie zudem Ihrer Weiterbildungsverpflichtung nachkommen.
Immobilien mit Erfolg managen: Das große Verwalter-Handbuch
Das große Verwalter-Handbuch

Das Standardwerk für die Immobilienverwaltung - jetzt überarbeitet in der 10. Auflage! Es stellt den tatsächlichen Ablauf der Verwaltung im Alltag dar und beleuchtet auch die juristischen Aspekte der Verwaltung von Wohnungseigentum.
Haufe Shop: Vermieter-Lexikon

Hier finden Sie Antworten auf alle wichtigen Rechtsfragen von A wie Abmahnung bis Z wie Zahlungsverzug. Das Buch hilft, Probleme zu erkennen, zu vermeiden oder zu lösen. Mit über 10.000 aktuellen Gerichtsentscheidungen – von Experten ausführlich erläutert. Jetzt in der 18. Auflage!
Bleiben Sie immer Up-to-date mit dem ImmobilienVerwaltung Newsletter - kostenlos und unverbindlich