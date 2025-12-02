Weiterbildungspflicht abschaffen oder nicht?
Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWE) will die Weiterbildungspflicht für Wohnimmobilienverwaltungen abschaffen. Das soll als Beitrag zum Bürokratieabbau dienen. Bei Verwalter- und Eigentümerverbänden stößt der Plan auf Kritik.
In einer Kurzumfrage will nun der Verband der Immobilienverwalter Deutschland (VDIV) ein Stimmungsbild der Branche einholen.
VDIV-Umfrage zur Weiterbildungspflicht: Bis 7. Dezember teilnehmen
Abgefragt werden die erwarteten Auswirkungen einer Abschaffung der Fortbildungspflicht auf Servicequalität, Personalentwicklung, Rekrutierung und organisatorische Abläufe. Ebenso interessieren Einschätzungen dazu, ob Eigentümer Vertrauen verlieren könnten und ob die geplante Änderung tatsächlich Bürokratie abbaut oder nur bestehende Standards reduziert.
Die Umfrage läuft bis zum 7. Dezember.
Zur Umfrage "Weiterbildungspflicht abschaffen – Bürokratieabbau oder Qualitätsverlust"
