Verwaltung

Prof. Dr. Ronald Gleich EBS
Prof. Dr. Ronald Gleich EBS
Controller Magazin-Kolumne

Unternehmensinterne Bürokratie: das Controlling in der Pflicht!

Bürokratie belastet Unternehmen zusehends. Immer neue Gesetze und Verordnungen verursachen zusätzliche Kosten. Aber auch Unternehmen sollten ihre eigenen Regeln und dadurch ausgelöste Bürokratie hinterfragen. Prof. Ronald Gleich fordert das Controlling auf zu prüfen, ob es selbst Bürokratie treibt. Zum anderen sollte es helfen, die nicht notwendigen Bürokratieaktivitäten transparent zu machen und zu reduzieren.
Frau und Mann arbeiten an modernen Arbeitsplätzen
Frau und Mann arbeiten an modernen Arbeitsplätzen
Corona-Regeln der VBG

Corona-Regeln für Verwaltung und Büroarbeit

Nachdem mit dem SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard allgemeine Regelungen für den Infektionsschutz in Unternehmen empfohlen wurden, ergänzen die Berufsgenossenschaften mit branchenspezifischen Regelungen. Wie diese Corona-Regeln für die Verwaltung und Büroarbeit aussehen wird im Folgenden anhand der Schutzmaßnahmen der Verwaltungs-Berufsgenossenschaft (VBG) am Beispiel der Bürobetriebe und Callcenter vorgestellt.
Mann arbeitet an PC, Büro
Mann arbeitet an PC, Büro
Branchenspezifische Informationen zum SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard

Corona-Regeln für Verwaltung und Büroarbeit (VBG)

Nachdem mit dem SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard allgemeine Regelungen für den Infektionsschutz in Unternehmen empfohlen wurden, ergänzen die Berufsgenossenschaften mit branchenspezifischen Regelungen. Wie diese Corona-Regeln für die Verwaltung und Büroarbeit aussehen wird im Folgenden anhand der Schutzmaßnahmen der Verwaltungs-Berufsgenossenschaft (VBG) am Beispiel der Bürobetriebe und Callcenter vorgestellt.
Shop
Themensuche
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Zum Thema Verwaltung
Haufe Shop: Versicherungen für die Wohnungswirtschaft
Versicherungen für die Wohnungswirtschaft

Hier erklärt ein Versicherungsprofi alle für die Wohnungswirtschaft relevanten Versicherungen. Er vermittelt Ihnen das nötige Know-how und erläutert alle Gebäudeversicherungen. Zudem erhalten Sie Tipps und Hinweise, worauf Sie bei der Gestaltung einzelner Versicherungsverträge achten sollten.

Haufe Shop: Formularhandbuch Immobilienverwaltung
Formularhandbuch Immobilienverwaltung

Dieses Buch steht allen zur Seite, die Immobilien professionell verwalten: mit wichtigen Formularen und Musterdokumenten auf dem neuesten Rechtsstand. Die Formularsammlung berücksichtigt aktuelle BGH- und WEG-Urteile und ist auch online abrufbar.

Haufe Shop: Onboarding im öffentlichen Dienst
Onboarding im öffentlichen Dienst

Im öffentlichen Dienst ist der Fachkräftemangel längst Realität. Wie gelingt es, neue Mitarbeitende erfolgreich zu integrieren? Petra Henning bietet einen praktischen Leitfaden für die Einarbeitung und das Teambuilding. Dabei geht sie gezielt auf die Besonderheiten des öffentlichen Dienstes ein.

Fachbeiträge & Kommentare
Bauliche Veränderung: Altve... / 5 Hinweis
Beitrag
Bauliche Veränderung: Altve... / 4 Die Entscheidung
Beitrag
Kinne/Schach/Bieber, BGB § ... / 3.3 Abgrenzung zu Verwaltungs- oder Instandhaltungskosten
Kommentar
Teil II Mietprozessrecht / 1.3 Darlegungs- und Beweislast
Beitrag
Teil II Mietprozessrecht / 1.2.2 Aktivlegitimation/Passivlegitimation
Beitrag
Alle anzeigen
Meistgelesene Beiträge
BEEG (Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz)
887
Geringwertiges Wirtschaftsgut
738
Entgeltumwandlung
488
Häusliches Arbeitszimmer absetzen
386
Schenkung
356
Nebenkostenabrechnung erstellen: Rechte und Pflichten für Vermieter
355
Reverse Charge Verfahren
337
Eingruppierung TVöD
233
Kurzfristige Beschäftigung
217
Doppelte Haushaltsführung
204
Verwandte Themen
WEG-Verwaltung WEG-Verwalter Digitalisierung Wohnungseigentum Öffentliche Verwaltung Energieausweis Energieeinsparverordnung Eigentümerversammlung Immobilienverwaltung Coronavirus Öffentlicher Dienst Urteil Arbeitsschutz Weiterbildung Immobilienwirtschaft Immobilienverwalter Grundstück Property Management Schenkungssteuer Bund Recht Nachhaltigkeit Reform Büro Künstliche Intelligenz (KI) Barrierefreiheit Insolvenz Bundesgerichtshof (BGH) Widerruf Kaufvertrag