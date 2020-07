Corona-Regeln für Verwaltung und Büroarbeit

Branchenspezifische Informationen zum SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard: Corona-Regeln für Verkehrswirtschaft Post-Logistik Telekommunikation (BG Verkehr)

Allgemeine Regelungen für den Infektionsschutz in Unternehmen enthält der neue SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard. Dieser wurde im April vom Bundesarbeitsministerium vorgestellt. Doch zu welchen sektorspezifischen Regelungen raten die Berufsgenossenschaften/Unfallkassen darüber hinaus, um die Beschäftigten in den Betrieben wirksam vor dem Coronavirus zu schützen? Die Schutzmaßnahmen der Berufsgenossenschaft Verkehrswirtschaft Post-Logistik Telekommunikation (BG Verkehr) werden im Folgenden am Beispiel der Abfallsammlung vorgestellt. Weiter