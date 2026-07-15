Büro

Büro Großraumbüro modern flexibel
Büro Großraumbüro modern flexibel
Desk-Sharing

Hybrides Arbeiten: Wie Verwaltungen damit gleich zwei Herausforderungen meistern wollen

Die Möglichkeit des hybriden oder mobilen Arbeitens steht seit der Coronazeit ganz oben auf der Präferenzliste von jungen Beschäftigten und zukünftigen Fachkräften. Damit Verwaltungen für diese Personengruppen attraktiver werden, müssen die entsprechenden technischen und organisatorischen Voraussetzungen geschaffen werden. In immer mehr Behörden werden dazu zentrale Buchungsplattformen und Desk-Sharing-Systeme eingeführt. Es gibt jedoch noch einen weiteren Grund für diese Innovationen: Der Büroraum wird knapp.
Arbeitswelten Personalmagazin 9/2024
Arbeitswelten Personalmagazin 9/2024

Neue Arbeitswelten: Technik, Mensch, Kultur

Wer ins Büro kommt, will Kollegen treffen und Aktivität. So wird der Unternehmenscampus zum Ort der Begegnung und Kollaboration, dient der Ideenfindung, dem Austausch und der Schaffung eines Zugehörigkeitsgefühls. Dazu gehört auch eine Unternehmenskultur, die die alten Regeln der Präsenzarbeit infrage stellt und neu gestaltet. Wie das alles umgesetzt werden kann, zeigen Personalmagazin und IBA, Industrieverband Büro und Arbeitswelt, in dieser Ausgabe des Sonderhefts Arbeitswelten.
Dösender Mann am Arbeitsplatz
Dösender Mann am Arbeitsplatz
Tag des Schlafes am 21. Juni

"Powernap" im Büro für gesündere und produktivere Beschäftigte

In der japanischen Arbeitskultur wird das kurze Büroschläfchen „Inemuri“ genannt und ist gesellschaftlich nicht nur akzeptiert, sondern sogar positiv angesehen. Könnte dieses „Power-Napping“ auch für westliche Unternehmen wegweisend sein? Ein schwedischer Einrichtungskonzern hat das japanische Mittagsschläfchen bereits in sein betriebliches Gesundheitsmanagement integriert.
Personalmagazin plus Arbeitswelten Die Macht des Raums
Personalmagazin plus Arbeitswelten Die Macht des Raums

Neue Arbeitswelten - die Macht des Raums

Die „Macht des Raums“ lautet der Titel dieser Ausgabe  in Anlehnung  an die New-Work-Order-Studie von Birgit Gebhardt. Die Trendanalystin hat untersucht, wie zukunftsfähig unsere Arbeitsumgebungen sind. Sie begnügt sich nicht mit dem Stereotyp des „Büros als Begegnungsort“, das die Mitarbeitenden in die Unternehmensgebäude zurückbringen soll. Ihrer Überzeugung nach wird das auf Dauer nicht ausreichen, um die Flächen wieder zu beleben. Welche Macht dem Arbeitsraum zukommt und mit welchen Konzepten Geschäftsführung, HR und Vorgesetzte reagieren können, hat das Personalmagazin gemeinsam mit Kooperationspartner IBA, Industrieverband Büro und Arbeitswelt, beleuchtet.
Yoga im Büro
Yoga im Büro
Betriebliches Gesundheitsmanagement

Fit im Büro - Bewegungsförderung im Arbeitsalltag

Fit im Büro? Oder sitzend k. o.? Der Arbeitsalltag von Mitarbeitern im Büro ist durch Bewegungsarmut gekennzeichnet. Täglich werden oft mehr als 7 Stunden im Sitzen verbracht. Lange Sitzzeiten gelten inzwischen jedoch als ernstzunehmendes Risiko für die Gesundheit. Daher werden auch Lösungen zur Bewegungsförderung im BGM immer präsenter. Ob Firmenfitness, Betriebssport oder eine bewegte Pause – Bewegung im Büroalltag findet immer mehr Beachtung.
Frau arbeitet im Homeoffice
Frau arbeitet im Homeoffice
Digital Work Index 2021

Dauerpräsenz ade: Hybrides Arbeiten steht bei Beschäftigten hoch im Kurs

Welchen Arbeitsmodus wünschen sich Beschäftigte im digitalen Zeitalter? Welche Erfahrungen machen Mitarbeitende und Führungskräfte mit hybriden Modellen? Der aktuelle Digital Work Index gibt Antworten und zeigt, in welchem Maß sich Mitarbeitende hybrides Arbeiten für die Zukunft wünschen und dass die Rückkehr zu einer täglichen Präsenzpflicht im Unternehmen für viele ein Kündigungsgrund wäre.
PM plus Arbeitswelten 11 2021
PM plus Arbeitswelten 11 2021

Die neue Rolle des Büros

Wie verhält es sich in Ihrem Unternehmen? Welche neuen Potenziale, welche neuen Bedürfnisse haben sich während der Zeit von Social Distancing und Homeofficepflicht ergeben? Welche Learnings ziehen Sie und was sagen Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter?  Anregungen, wissenschaftliche Unterstützung, Praxisbeispiele und einen Ausblick, wie das alles auch die Rolle des Büros als Corporate Office verändert, wollen wir Ihnen gemeinsam mit unserem Kooperationspartner IBA, Industrieverband Büro und Arbeitswelt, in diesem Heft geben.
PM 01 2021
PM 01 2021
PERSONALquarterly Ausgabe 01/2.021

Future Work: Zwischen Büro und Homeoffice

Die empirische Forschung zur Arbeitsortgestaltung zeigt: Die autonome Gestaltung des Arbeitsorts hat nachweisbar positive Effekte auf Arbeitszufriedenheit, Produktivität und Arbeitgeberattraktivität. Es geht darum, den richtigen Mix aus Virtualität und Präsenz vor Ort zu finden, und um eine unternehmens- und aufgabenspezifische Ausgestaltung der Arbeits- und Bürowelten. Unter dem Begriff „Future Work“ wurden diese Entwicklungen in den letzten Jahren bereits diskutiert und es gilt nun, die beiden Diskussionsstränge, Homeoffice und Future Work, zu verknüpfen und dabei auch hybride Formen wie zum Beispiel Co-Working-Spaces mitzudenken.
PM plus Arbeitswelten 11 2020
PM plus Arbeitswelten 11 2020

Neue Arbeitswelten - Konzepte, Modelle, Räume

In den Büros haben Abstandsregeln und Trennscheiben Einzug gehalten und mit ihnen Konzepte, wie viele Personen sich überhaupt im Büro aufhalten dürfen. Weiterhin gesucht werden Strategien und Haltungen, um die neuen Arbeitswelten - im Homeoffice und vor Ort - mit Leben zu füllen und ihre jeweiligen Vorteile zu nutzen. Hybride Konzepte, innerhalb derer der Arbeitsort flexibel gewählt werden kann, und eine neue Definition des Unternehmenscampus können neue Ansätze sein. 
Frau und Mann arbeiten an modernen Arbeitsplätzen
Frau und Mann arbeiten an modernen Arbeitsplätzen
Corona-Regeln der VBG

Corona-Regeln für Verwaltung und Büroarbeit

Nachdem mit dem SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard allgemeine Regelungen für den Infektionsschutz in Unternehmen empfohlen wurden, ergänzen die Berufsgenossenschaften mit branchenspezifischen Regelungen. Wie diese Corona-Regeln für die Verwaltung und Büroarbeit aussehen wird im Folgenden anhand der Schutzmaßnahmen der Verwaltungs-Berufsgenossenschaft (VBG) am Beispiel der Bürobetriebe und Callcenter vorgestellt.
Mann arbeitet an PC, Büro
Mann arbeitet an PC, Büro
Branchenspezifische Informationen zum SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard

Corona-Regeln für Verwaltung und Büroarbeit (VBG)

Nachdem mit dem SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard allgemeine Regelungen für den Infektionsschutz in Unternehmen empfohlen wurden, ergänzen die Berufsgenossenschaften mit branchenspezifischen Regelungen. Wie diese Corona-Regeln für die Verwaltung und Büroarbeit aussehen wird im Folgenden anhand der Schutzmaßnahmen der Verwaltungs-Berufsgenossenschaft (VBG) am Beispiel der Bürobetriebe und Callcenter vorgestellt.
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Teil II Mietprozessrecht / 1.4 Urteil und Rechtsmittelverfahren
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Kinne/Schach/Bieber, BGB § ... / 1 Kündigung wegen Gesundheitsgefährdung
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Kinne/Schach/Bieber, BGB § ... / 5.4 Fälligkeit des Anspruchs aus der Abrechnung
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