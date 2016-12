13.04.2016 | News Transaktion

Union Investment kauft Shopping-Center in Polen, Büroneubau in Boston und Hotel in Aachen

Bild: Union Investment

Union Investment hat für den Immobilienfonds "UII Shopping Nr. 1" das Shopping-Center „Ferio Konin“ in der polnischen Stadt Konin erworben. Der Fonds ist mit rund 526 Millionen Euro voll investiert. Verkäufer ist Rockspring. In Boston hat das Unternehmen einen Büroneubau für den "UniImmo: Europa" vom Projektentwickler Skanska und in Aachen ein Hotel der Marke Meliá von der HPG Hotel Aachen GmbH & Co. KG gekauft.mehr