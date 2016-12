02.01.2012 | News Sicherheit

Interview der gesetzlichen Unfallversicherung: Arbeitsschutz bei Wasserkraftanlagen

Deutschland arbeitet an einer Energiewende. Bis 2020, so die Pläne der Bundesregierung, soll der Energieanteil aus Sonne, Windkraft und Co am Stromverbrauch mindestens 35 Prozent betragen. Heute sind es 17 Prozent. Die Wasserkraft ist ein wichtiger Baustein im Mix der erneuerbaren Energien. Wie kann der Arbeitplatz Wasserkraftwerk sicher gestaltet werden? Fragen dazu beantwortet Dr. Reinhard Lux von der BG ETEM in einem Interview der DGUV.