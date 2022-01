Bedeutung der Arbeitsstätten-Regeln (ASR) für die Praxis

Konkretisiert die Anforderungen an Arbeitsräume, v.a. zu Raumabmessungen und Bewegungsflächen. Die Abmessungen der übrigen Räume, z.B. Sanitär- oder Pausenräume richten sich nach der Art ihrer Nutzung.

Konkretisiert das Einrichten und Betreiben von Fenstern inkl. Schaufenstern, Oberlichtern in Dach- und Deckenflächen sowie lichtdurchlässigen Wänden aus Glas, Kunststoff o.ä.

*ASR 1.8 „Verkehrswege“