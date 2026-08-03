Experteninterview Teil 2

Was tun, wenn die körperlichen Beschwerden am Arbeitsplatz zunehmen

Carina Weber ist seit 2012 examinierte Physiotherapeutin und seit 2013 selbstständige Unternehmerin. Im Dezember 2022 gründete sie gemeinsam mit ihrem Geschäftspartner das Gesundheitsunternehmen therathletic in Staufen. Nach dem Leitgedanken “bewegt leben” werden innovative Gesundheitsansätze unter der Idee der Salutogenese mit Therapie und Athletiktraining zu einem ganzheitlichen Gesundheits- und Präventionskonzept verbunden. 
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