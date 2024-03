Verwendung von Stech- und Schnittschutz

Die Stech- und Schnittschutzkleidung in Branchen wie der Gastronomie und der Nahrungsmittelproduktion bieten im wahrsten Sinne des Wortes einen „Rundumschutz“, der an Ritterrüstungen erinnert. Trotz der erheblichen Vorteile der Marktinnovationen der vergangenen Jahre kann die PSA jedoch nicht gegen jede Gefährdung schützten.

Beim „klassischen“ Ausbeinen und Zerlegen in der Nahrunsmittelproduktion besteht die Stech- und Schnittschutzausrüstung aus der Stechschürze, dem Stechschutzhandschuh, der Unterarmstulpe sowie dem schnitthemmenden Handschuh. Durch die Weiterentwicklung von Arbeits- und Schneideverfahren mussten diese Schutzelemente der konventionellen Ausrüstung weiter angepasst und modernisiert werden, teilweise kamen auch ganz neue PSA-Lösungen hinzu.

Schnittschutzdaumen

Eine der wichtigsten Innovationen war die Einführung des Schnittschutzdaumens, dieser wurde schnell von Metzgereien und der Gastronomie aufgegriffen. Er schützt bei Tätigkeiten, bei welchen das Messer zum Daumen geführt werden muss vor schweren Daumenverletzungen. Versuche, die Verletzungsgefahr mit dem gewöhnlichen Fünf- und den Dreifingerhandschuhen zu reduzieren, führten in der Vergangenheit nicht zu den gewünschten Ergebnissen – unter anderem, weil die Feinmotorik der Hand und Finger dadurch zu sehr eingeschränkt wurde. Mit dem sogenannten „Däumling“ konnte dieses Problem behoben werden. In der Gastronomie wird der Schnittschutzdaumen beim Schneiden und Schälen von Gemüse eingesetzt.

Stechschutzhandschuhe und Schutzkleidung

Stechschutzhandschuhe sind aus Metallringgeflecht hergestellt und bieten einen optimalen Schutz. Zum besseren Armschutz sind Handschuhe mit besonders langen Stulpen oder sogar angehängten Ärmeln, die bis über die Schultern reichen können, verfügbar.

Die Stechschutzschürze wird in der ursprünglichen Form nicht mehr getragen. Ersetzt wurde sie durch eine T-Shirt-ähnliche Schutzkleidung, die zumeist als Bolero oder Kasack bezeichnet wird. Diese Lösung zeichnet sich durch wesentlich bessere Trageeigenschaften, durch breitere Schulterauflagen und eine größere Schutzfläche unterhalb des Halses aus. Boleros werden auch mit angesetzten Ärmeln angeboten. Bei Schutzhemden ohne angesetzten Handschuh, muss der Träger darauf achten, dass der dann zusätzlich zu tragende Handschuh so fest am Ärmel befestigt wird, dass der Bereich zwischen Handschuh und Ärmel ebenfalls wirksam geschützt werden kann. Hierfür eignen sich insbesondere Handschuhe mit langen Stulpen.

Für Arbeiten, bei denen der Bereich zwischen Knie und Gürtellinie besonders zu schützen ist, gibt es Schutzkleidung mit Beinschutz. Der Vorteil dieser Lösung ist die große Beweglichkeit des verwendeten Ringgeflechtgewebes; der Nachteil ist, dass die Beinelemente unterhalb des Knies des Trägers befestigt werden müssen.

Was ist bei der Verwendung von Stech- und Schnittschutz zu beachten?

Die Berufsgenossenschaft Handel und Warenlogistik warnt davor, die Eigenschaften des Stech- und Schnittschutzes zu überschätzen. Insbesondere folgende Punkte müssen von den Nutzern der PSA dringend beachtet werden: