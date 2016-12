03.09.2015 | Pausenräume

So kann man natürlich auch Pause machen

Pausenräume gehören zum betrieblichen Alltag der meisten Unternehmen. Sie sind rechtlich nicht immer ein Muss, aber in vielen Fällen unverzichtbar. Wo findet man die rechtlichen Anforderungen an Pausenräume und was wird gefordert?

Rechtliche Grundlagen für Pausen- und Bereitschaftsräume sowie Liegemöglichkeiten sind die Arbeitsstättenverordnung sowie die Arbeitsstättenregel ASR A4.2 "Pausen- und Bereitschaftsräume".

Was sind überhaupt Pausenräume?

Pausenräume bzw. Pausenbereiche sind nach ASR A4.2 "allseits umschlossene Räume [bzw. abgetrennte Bereiche innerhalb von Räumen], die der Erholung oder dem Aufenthalt der Beschäftigten während der Pause oder bei Arbeitsunterbrechung dienen".

Wann sind Pausenräume erforderlich?

In ASR A4.2 werden die Bedingungen aufgelistet, unter denen ein Pausenraum bzw. -bereich erforderlich ist:

Pausenräume/-bereiche müssen unabhängig von der Zahl der Mitarbeiter eingerichtet werden, wenn es aus Gründen der Sicherheit und Gesundheit zwingend erforderlich ist, z. B. in allen Betrieben, in denen es sehr kalt, heiß, staubig, feucht oder schmutzig ist oder keine Sitzmöglichkeiten vorhanden sind oder wo ständig Kunden oder Besucher Zutritt haben (vgl. Abschn. 4.1 Abs. 3 ASR A 4.2).

Pausenräume/-bereiche müssen nicht eingerichtet werden, wenn die Mitarbeiter in Büroräumen oder vergleichbaren Arbeitsräumen beschäftigt sind, wo es während der Pausen keine arbeitsbedingten Störungen gibt.

Bei allen dazwischen einzustufenden Betrieben (das dürfte die Mehrzahl der produzierenden Betriebe sein) sind Pausenräume/-bereiche ab einer Belegschaftsstärke von 10 gleichzeitig anwesenden Personen vorgesehen. Dabei müssen Zeitarbeitnehmer berücksichtigt werden, aber keine Mitarbeiter, die max. 6 Stunden am Tag arbeiten oder die überwiegend im Außendienst tätig sind.

Ausstattung und Pflege von Pausenräumen

Die grundlegenden Anforderungen an Pausenräume richten sich nach der Arbeitsstättenverordnung. Die Räume müssen u. a.

eine ausreichende Grundfläche und Höhe,

einen ausreichenden Luftraum,

möglichst ausreichend Tageslicht,

eine dem Nutzungszweck angepasste Raumtemperatur

haben und sicher erreichbar sein.

Es muss sich also um "normale" Aufenthaltsräume im Sinne des Baurechts handeln: Z. B. nicht ausgebaute Keller- und Dachräume, Abstellräume ohne Außenlicht kommen grundsätzlich nicht infrage.

Weitere Anforderungen an Pausenräume

