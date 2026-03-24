Interview

„Bürokratieabbau darf nicht zum Sicherheitsabbau werden.“

Arbeitsministerin Bärbel Bas plant den Abbau von Bürokratie und die Reform des Arbeitsschutzrechts, um Unternehmen zu entlasten. Geplant sind digitale Lösungen, weniger Berichtspflichten und der Wegfall von über 123.000 Sicherheitsbeauftragten. Matthias Kampa, Geschäftsführer des VDSI, warnt im Interview vor den Gefahren für die Präventionskultur und spricht darüber, wie Effizienz ohne Sicherheitsverlust gelingen kann.
Aktuelles Interview

Mit Einfacher Sprache zur erfolgreichen Sicherheitsunterweisung

Sicherheitsunterweisungen am Arbeitsplatz dienen nicht nur dem Schutz, sondern fördern auch das Bewusstsein für potenzielle Gefahren im Arbeitsumfeld. Dabei kann Einfache Sprache entscheidend sein: Sie stellt sicher, dass die Inhalte der Sicherheitsunterweisungen von allen Mitarbeitenden verstanden werden kann. Doch welche Besonderheiten sind beim Erstellen dieser Texte zu beachten? Welchen Mehrwert bieten diese für das Unternehmen und welche Erfolgserlebnisse aus der Praxis sind zu beobachten? 
Lärmschutz gegen Stress und Krankheiten

Lärmbelästigung am Arbeitsplatz: Grenzwerte und Maßnahmen

Lärm bei der Arbeit stört nicht nur die Konzentration und die Kommunikation zwischen den Kollegen, sondern ist häufig auch Ursache von Stress und Krankheiten. Beim Lärmschutz im Unternehmen werden aber häufig Fehler gemacht. Das liegt unter anderem auch daran, dass oft nicht klar ist, was Lärmbelästigung bzw. -belastung überhaupt ist. Was sagen die Regelwerke über den Lärmschutz? Und wie sollten Arbeitgeber beim Lärmschutz im eigenen Betrieb vorgehen?
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Digital, effizient, sicher: So geht moderne Gefährdungsbeurteilung
15.09.2026
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Lithium-Ionen-Akkus: Gefährdungsbeurteilung in der Praxis
28.09.2026
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Umgang mit Gewalt am Arbeitsplatz
29.09.2026
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Fehlzeiten verstehen und Gesundheit wirksam steuern – Kennzahlen und Ursachenanalyse im BGM
01.10.2026
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Arbeits- und Umweltschutzrecht – aktuelle Rechtsänderungen und was sie in der Praxis bedeuten
14.10.2026
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Brandschutz bei PV-Anlagen: Rechtliche Anforderungen und Umsetzung in die Praxis
04.11.2026
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Hitzeschutz bei Arbeiten im Freien

Hitzeerkrankungen und Erste-Hilfe-Maßnahmen

Die Körpertemperatur ist einer der wichtigsten Indikatoren in der Medizin mit großer Bedeutung für den klinischen Nachweis einer thermoregulatorischen Beeinträchtigung. Eine Reihe von Störungen und Krankheiten ist durch eine Veränderung der Körpertemperatur gekennzeichnet, ebenso sind so diagnostische und lokalisierende Informationen möglich. Bei anderen Erkrankungen kann anhand des Verlaufs der Körpertemperatur der Krankheitsverlauf nachvollzogen werden.