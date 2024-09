Baurechtsreport 2024: Rekord bei Mängeln an Brandschutzanlagen

Der TÜV-Verband hat den Baurechtsreport 2024 veröffentlicht, in dem die Daten aller Sicherheitsüberprüfungen des TÜV für die brandschutzrelevante Gebäudetechnik in bundesdeutschen „Sonderbauten“ für 2023 zusammengefasst sind. Ergebnis: Die „wesentlichen Mängel“ an sechs der neun geprüften Anlagentypen haben das bisherige Rekordjahr 2022 noch einmal negativ übertroffen.