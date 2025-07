Respektvoller Umgang mit Beschäftigten in Verkehrsunternehmen

Jeder zehnte Arbeitsunfall in Verkehrsunternehmen ist Folge von Gewalt. Die DGUV ruft zu Beginn der Ferienzeit zu einem respektvollen und gewaltfreien Umgang mit den Beschäftigten in Bussen, Bahnen und Taxen auf.

Jeder zehnte meldepflichtige Arbeitsunfall im Nah- und Fernverkehr ist auf Gewalt oder Bedrohung zurückzuführen (9,5 %). Rund die Hälfte der Vorfälle betrifft Beschäftigte in Bussen und Bahnen, während ein Sechstel davon auf Taxen, Fernverkehr und andere Verkehrsmittel entfällt. Viele Zwischenfälle - wie verbale Angriffe - bleiben oft unberücksichtigt, da Arbeitsunfälle erst bei einer Arbeitsunfähigkeit von 4 Tagen gemeldet werden müssen.

DGUV-Umfrage: Verbale Übergriffe in Verkehr, Gesundheit und Verwaltung

Es wurde daher in einer DGUV-Umfrage aus dem Jahr 2024 auch nach verbalen Übergriffen gefragt. Dabei zeigte sich, dass Beschäftigte in Verkehrsunternehmen – neben Beschäftigten im Gesundheitswesen und in der öffentlichen Verwaltung – Beleidigungen und Beschimpfungen am häufigsten erleben.

Prävention und Unterstützungsangebote bei Gewalt am Arbeitsplatz

Um Gewalt am Arbeitsplatz entgegenzuwirken, stellt die DGUV Unterstützungsangebote bereit. Dazu gehört einerseits die Kampagne #GewaltAngehen, die sich der Prävention von Gewalt in Verkehrsunternehmen sowie anderen Bereichen wie Bildungseinrichtungen und dem Ehrenamt widmet. Andererseits stellt die DGUV gezielte Beratungsangebote bereit – sowohl für Betroffene, die Unterstützung nach Gewalterfahrungen brauchen als auch für Unternehmen, die Hilfe bei der Umsetzung von Gewaltprävention suchen.

DGUV-Appell für Respekt gegenüber Beschäftigten in Verkehrsunternehmen

„Jeder Mensch hat das Recht darauf, seiner Arbeit frei von Gewalt, Beleidigungen und Bedrohungen nachzugehen", sagt die stellvertretende Hauptgeschäftsführerin der DGUV, Dr. Edlyn Höller. Die DGUV ruft daher dazu auf, während der Ferienzeit trotz Ferienstress respektvoll und freundlich mit dem Verkehrspersonal umzugehen.