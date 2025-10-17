Abschaffung von rund 123.000 Sicherheitsbeauftragten

Alle Bundesministerinnen und -minister der neuen Regierung sind laut Koalitionsvertrag zum Bürokratieabbau verpflichtet. Arbeitsministerin Bärbel Bas plant, das Arbeitsschutzrecht zu reformieren. Dabei sollen sowohl rund 123.000 Sicherheitsbeauftragte als auch Sicherheitsexperten für besonders gefährdete Gefährdungsbereiche, wie etwa die Druckluftbeauftragten, in den Betrieben abgeschafft werden.

Die Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas will im Rahmen des Bürokratieabbaus unter anderem mehr als 123.000 Sicherheitsbeauftragte in den Unternehmen abschaffen. Das berichtet die Deutsche Presse-Agentur im Oktober 2025. Dies soll aber nur eine Maßnahme von vielen sein: Das gesamte Arbeitsschutzrecht soll ihr zufolge so geändert werden, dass Unternehmen sich nur noch auf die in ihren Betrieben tatsächlich gegebene Gefährdungslage für die Beschäftigten konzentrieren müssen. Der deutsche Arbeitgeberverband spricht sich dafür aus. Im Gegensatz dazu brachten der Deutsche Gewerkschaftsbund und die gesetzliche Unfallversicherung große Bedenken vor. Dr. Stephan Fasshauer, Hauptgeschäftsführer der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) sagte dazu: "Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit sind gerade in Zeiten des Personal- und Fachkräftemangels ein hohes Gut, das auch die Produktivität und den Wirtschaftsstandort Deutschland stärkt. Es muss sorgfältig abgewogen werden, an welchen Stellen das Ziel des Bürokratieabbaus, das wir seit Jahren sehr unterstützen, zielführend umgesetzt werden kann. Dabei muss klar sein, dass man die genaue Ausgestaltung das bestehende Schutzniveau gut im Blick haben muss."

Schutzniveau angeblich nicht gefährdet

Mit den voraussichtlich 12 verschiedenen Maßnahmen soll die Wirtschaft je nach Quelle um rund 135 Millionen bis 200 Millionen Euro pro Jahr entlastet werden. Gleichzeitig soll das Schutzniveau aber auf dem bisherigen hohen Niveau bleiben. Bezogen auf den Abbau der Sicherheitsbeauftragten müssen Unternehmen mit weniger als 50 Beschäftigten zukünftig keinen Sicherheitsbeauftragten mehr bestellen, Unternehmen bis 250 Beschäftigte brauchen nur einen Sicherheitsbeauftragten bestellen. In den kommenden Jahren will die Arbeitsministerin im Dialog mit der Wirtschaft klären, inwiefern das bisherige Arbeitsschutzrecht noch weiter vereinfacht und entbürokratisiert werden können.

Antreiber Digitalministerium

Auslöser der Vorhaben sind neben den Festlegungen des Koalitionsvertrags ein regierungsinterner Plan zur Modernisierung und Digitalisierung der Bundesverwaltungen. Dabei sollen bis Ende 2025 erste Maßnahmen in allen Bundesministerien verabschiedet und möglichst auch bereits umgesetzt sein. Initiator des umfassenden Bürokratieabbaus sei vor allem Digitalminister Karsten Wildberger (CDU) gewesen, der im August in einem Brief alle Bundesministerinnen und -minister aufforderte, bis zum 15. September 2025 Pläne für konkrete Maßnahmen vorzulegen.

Digital anstatt „Schriftform“

Ein wichtiger Punkt des Digitalministers ist dabei die Digitalisierung aller wesentlichen Dokumente. Daher sollen die vielfachen bisherigen Anforderungen an die Schriftform gelockert werden. In Bezug auf die Pläne des Arbeitsministeriums hieße dies unter anderem das Ende der analogen schriftlichen Bestellung von Sicherheitsbeauftragten bzw. der nicht-digitalen schriftlichen Festlegung seiner Aufgaben im Unternehmen. Seit Jahren ist die Abschaffung von „entbehrlichen Formerfordernissen“ und deren Ersetzung durch die Dokumentation in elektronischer Form eine wesentliche Forderung der Arbeitgeberverbände gewesen. Dies unter anderem für den Nachweis der Vertragsbedingen von Stellen und Positionen im Unternehmen.

Druckluftverordnung wird abgeschafft

Ein weiterer Meilenstein der durch Bärbel Bas beschlossenen Änderungen ist auch die Außerkraftsetzung der Druckluftverordnung („Verordnung über Arbeiten in Druckluft“, DruckLV). Das Regelwerk gilt für Arbeiten in Druckluft und soll stattdessen mit seinen unentbehrlichen Teilen in bestehende Arbeitsschutzverordnungen integriert werden. Besonders betroffen von dieser Gesetzesderogation wären Beschäftigte im Tiefbau und in der Metallverarbeitung, wo besonders viel mit Druckluftanlagen und Druckluftbehältern gearbeitet wird.

Druckluftbeauftragte

Druckluftanlagen und Druckluftbehälter müssen regelmäßig überprüft werden. Je nach betrieblichem Kontext können bzw. müssen diese Prüfungen durch einen Spezialisten für die energetische Optimierung von Druckluftanlagen („Druckluft-Spezialist“) oder eine befähigte Person, die für die Prüfung von Anlagen zuständig ist, durchgeführt werden. Bei Letzterem handelt es sich um die „Fachkundige Person/Fachkundiger Druckluftanlagen“, oft auch nur „Druckluftbeauftragter“ genannt. Zu ihren Aufgaben zählen auch wichtige sicherheitsrelevante Maßnahmen wie die Durchführung der Gefährdungsbeurteilung, die Festlegung der daraus resultierenden Schutzmaßnahmen, die Erstellung von Arbeitsanweisungen für die Arbeiten in Druckluft sowie die Erstellung von Prüfprotokollen. Es handelt sich bei ihnen aber nicht um Sicherheitsbeauftragte im eigentlichen Sinne, da Letztgenannte nur eine allgemeine Aufsichtsfunktion in Hinsicht auf den Arbeitsschutz ausüben, beispielsweise die Überprüfung der Schutzausrüstungen der Beschäftigten.

Gefahren könnten steigen

In den vergangenen Jahren gab es mehrere Gerichtsverfahren aufgrund von Explosionen in Druckluftbehältern und -anlagen eingeleitet. Ursache waren dabei oft Fehler bei der Arbeitsvorbereitung oder der Ausführung von Wartungs- und Reparaturarbeiten, wie etwa die Verwendung ungeeigneter Werkzeuge. Es ist daher durchaus diskutabel, ob durch den Wegfall der befähigten Personen die Sicherheitslage in einschlägigen Unternehmen durch diese Maßnahmen eher schlechter als besser wird.