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Arbeitsschutz

ärgerliche Frau im Bett
Bild: Maria Korneeva/GettyImages

Der Arbeitsschutz umfasst alle rechtlichen, organisatorischen und technischen Maßnahmen, die dem Schutz von Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten dienen. Zentrale Grundlage ist das Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG), ergänzt durch untergesetzliche Regelwerke wie Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV), Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) oder DGUV-Vorschriften. Kerninstrument ist die Gefährdungsbeurteilung, aus der konkrete Schutzmaßnahmen, Unterweisungen und Dokumentationspflichten folgen.  

Auf den Haufe-Portalen Arbeitsschutz, Recht, Personal und Öffentlicher Dienst finden Fach- und Führungskräfte konkrete Handlungshilfen, gesetzliche Einordnungen und praxisnahe Arbeitshilfen zur rechtssicheren Umsetzung arbeitsschutzrechtlicher Anforderungen.

Weitere Hintergründe und Informationen zum Arbeitsschutz finden Sie auf der entsprechenden Wissensseite .

Arbeitsschutz auf dem Portal Arbeitsschutz

Auf Haufe Arbeitsschutz wird der Arbeitsschutz operativ und praxisbezogen aufgearbeitet – mit Fokus auf Umsetzung, Dokumentation und Kontrolle.

Gefährdungsbeurteilung als zentrales Steuerungsinstrument

Haufe Arbeitsschutz erläutert die gesetzlichen Anforderungen aus § 5 ArbSchG detailliert und erklärt, wie Gefährdungen systematisch identifiziert werden – etwa durch Arbeitsplatzbegehungen, Tätigkeitsanalysen oder Mitarbeiterbefragungen. Es wird dargestellt, wie Risiken bewertet und priorisiert werden und welche Schutzmaßnahmen nach dem STOP-Prinzip (Substitution, Technik, Organisation, Person) abzuleiten sind.
Fachbeiträge erklären zudem, warum eine Gefährdungsbeurteilung kein einmaliger Vorgang ist, sondern regelmäßig aktualisiert werden muss – beispielsweise bei neuen Maschinen, geänderten Arbeitsabläufen oder nach Arbeitsunfällen.

Dokumentation und Nachweispflichten

Arbeitsschutz bedeutet auch Dokumentationsverantwortung. Das Portal erläutert, welche Inhalte nach § 6 ArbSchG dokumentiert werden müssen und wie diese Dokumentation aufgebaut sein sollte. Es wird erklärt, welche Rolle diese Unterlagen bei behördlichen Kontrollen oder nach Arbeitsunfällen spielen und wie Unternehmen sich durch vollständige Dokumentation haftungsrechtlich absichern können.

Spezifische Gefährdungsthemen

Haufe Arbeitsschutz geht zudem vertieft auf besondere Risikobereiche ein – etwa psychische BelastungenGefahrstoffe, Lärm, Bildschirmarbeit oder mobile Arbeit. Dabei wird erläutert, welche besonderen Prüf- und Schutzpflichten gelten und wie branchenspezifische Besonderheiten berücksichtigt werden müssen.

Arbeitsschutz auf dem Portal Recht

Auf Haufe Recht wird Arbeitsschutz aus der Perspektive der rechtlichen Verantwortung und Haftung eingeordnet.

Organisationspflichten und Delegation

Arbeitsschutz ist rechtlich eine Organisationspflicht der Unternehmensleitung. Haufe Recht erläutert, welche Anforderungen an die Delegation von Arbeitsschutzpflichten gestellt werden und wann Führungskräfte persönlich haften können. Es wird erklärt, unter welchen Voraussetzungen ein Organisationsverschulden vorliegt und wie Unternehmen durch klare Zuständigkeitsregelungen und Kontrollmechanismen Risiken reduzieren können.

Bußgelder, Strafrecht und Haftung nach Arbeitsunfällen

Das Portal behandelt zudem die Folgen von Pflichtverstößen. Beiträge erläutern Bußgeldtatbestände nach dem ArbSchG sowie strafrechtliche Konsequenzen bei schweren Arbeitsunfällen. Anhand von Rechtsprechung wird eingeordnet, welche Versäumnisse regelmäßig zu Haftungsfällen führen und wie Gerichte die Verantwortlichkeit bewerten.

Mitbestimmungsrechte

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf den Mitbestimmungsrechten des Betriebsrats bei Maßnahmen des Gesundheitsschutzes. Haufe Recht erläutert, wann eine Gefährdungsbeurteilung oder Schutzmaßnahme mitbestimmungspflichtig ist und wie entsprechende Regelungen rechtssicher ausgestaltet werden können.

Arbeitsschutz auf dem Portal Personal

Auf Haufe Personal wird Arbeitsschutz als Führungs- und Organisationsaufgabe im Personalbereich behandelt.

Unterweisungspflichten und Führungsverantwortung

Arbeitsschutzmaßnahmen entfalten nur Wirkung, wenn Beschäftigte informiert und geschult werden. Haufe Personal erläutert die Anforderungen an Unterweisungen nach § 12 ArbSchG, deren Häufigkeit, Inhalte und Dokumentationspflicht. Zudem wird dargestellt, welche Kontrollpflichten Führungskräfte treffen und wie Arbeitsschutz in Zielvereinbarungen oder Führungsinstrumente integriert werden kann.

Arbeitsschutz und betriebliches Gesundheitsmanagement

Darüber hinaus wird erläutert, wie Arbeitsschutzmaßnahmen mit dem betrieblichen Gesundheitsmanagement verzahnt werden können. Die Gefährdungsbeurteilung wird als Analyseinstrument verstanden, dessen Ergebnisse in Präventionsstrategien und gesundheitsfördernde Maßnahmen einfließen.

Arbeitsschutz auf dem Portal Öffentlicher Dienst

Auf Haufe Öffentlicher Dienst werden Besonderheiten des Arbeitsschutzes im staatlichen und kommunalen Bereich dargestellt.

Umsetzung in Behörden und öffentlichen Einrichtungen

Hier wird erläutert, wie Arbeitsschutzpflichten organisatorisch in Dienststellen eingebunden werden und welche Besonderheiten im Zusammenspiel mit Personalvertretungen bestehen. Beiträge zeigen, wie Gefährdungsbeurteilungen in Verwaltungsstrukturen umgesetzt werden.

Verantwortlichkeit von Dienststellenleitungen

Zudem wird eingeordnet, welche haftungsrechtlichen Besonderheiten im öffentlichen Bereich gelten und wie Verantwortlichkeiten innerhalb der Verwaltungsorganisation zuzuordnen sind.

Arbeitsschutz ist keine isolierte Einzelmaßnahme, sondern ein dauerhaftes Organisationssystem. Er verbindet gesetzliche Verpflichtungen mit betrieblicher Steuerung und verlangt kontinuierliche Anpassung an technische, organisatorische und rechtliche Entwicklungen.

Hitze_Buero_Faechern_Homeoffice
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Warum viele Unternehmen ihre Pflichten bei Hitze unterschätzen

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Neuerungen zur VDI-Richtlinie 4062 und Richtlinien-Entwurf VdS 6159

Die neue Richtlinie VDI 4062 Blatt 1 „Evakuierung von Personen im Gefahrenfall – Grundlagen“ ist im Juli 2026 erschienen. Die vom VDI herausgegebene Leitlinie hilft Unternehmen dabei, sichere Evakuierungskonzepte zu erstellen. Gleichzeitig wurde der Entwurf für die VdS 6159 „Lithium-Ionen-Akkus in handgeführten Geräten" vom Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) veröffentlicht, für die bis Ende August 2026 noch Änderungen beantragt werden können.
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3 Tipps für mehr Akzeptanz des Arbeits- und Gesundheitsschutzes im Unternehmen

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Wie-Beschäftigter im Jagdeinsatz: Gesetzliche Unfallversicherung greift

Ein Freizeitjäger, der auf die Bitte eines Jagdpächters hin ein verletztes Reh suchte und dabei selbst zu Schaden kam, ist durch das Sozialgericht (SG) Hannover unter den Schutzschirm der gesetzlichen Unfallversicherung gestellt worden. Die zuständige Berufsgenossenschaft (BG) hatte die Anerkennung des Unglücks als Arbeitsunfall zunächst abgelehnt. Wer fremde Arbeit erledigt und dabei umfassenden Weisungen unterliegt, verdient unter Umständen Versicherungsschutz, auch ohne Arbeitsvertrag.  
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Psychische Gesundheit

Psychische Gesundheit im Betrieb: ifaa-Studie 2026

Eine Studie des Instituts für angewandte Arbeitswissenschaft (ifaa) zeigt, dass die Mehrheit der Unternehmen die gesetzlichen Anforderungen im Arbeits- und Gesundheitsschutz erfüllt. Im Bereich der psychischen Gesundheitsförderung werden jedoch mehr externe Unterstützungsangebote gewünscht. Dies gilt vor allem für kleine und mittlere Unternehmen, bei denen die Problematik mittlerweile auch als wichtiges Thema erkannt wird.
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TÜV Rheinland: Gefährdungsbeurteilung neu denken

Der TÜV Rheinland hat im Februar 2026 eine deutliche Erweiterung seines Verständnisses von Gefährdungsbeurteilungen und damit auch seines Prüfrahmens angekündigt. Unternehmen sollten ihre Gefährdungsbeurteilung zu einem kontinuierlichen Prozess machen, bei dem alle Gefährdungen und Risiken miteinander in Beziehung gesetzt und ganzheitlich angegangen werden. Auch das Krisen- und Notfallmanagement müsse umfassender als bislang üblich gedacht werden.
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PTBS bei Leichenumbetter – Wie-Berufskrankheit?

Nachdem die Vorinstanzen den Kläger unter anderem mit dem Verweis auf fehlende Statistiken die Klage abgewiesen haben, hat das Bundessozialgericht nun klargestellt: Fehlende Studien bei sehr kleinen Berufsgruppen sind als alleiniges Argument für die Ablehnung einer Entschädigung schlicht nicht ausreichend. Die Richter ordneten eine neue Prüfung an, die sich nicht mehr nur an Voraussetzungen einer gegebenenfalls veralteten Liste, sondern vielmehr an modernen medizinischen Standards für psychische Belastungen orientieren muss.
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Aktuelle Rechtsprechung

Arbeitsunfähigkeit bedeutet nicht unbedingt Amtsunfähigkeit

Wer arbeitsunfähig krank ist, muss nur deshalb nicht auch die Arbeit im Betriebsrat unterlassen. Das Hessische Landesarbeitsgericht stellt klar: Zeigt ein Betriebsratsmitglied seine fortbestehende Amtsfähigkeit an, muss der Vorsitzende des Betriebsrats auch dieses Mitglied einladen – trotz bestehender Krankmeldung. Auch das Freuen auf die Einstellung eines Ersatzmitglieds für den Krankgeschriebenen ändert daran letztendlich nichts.
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4 Tipps zur Durchführung von Sicherheitskurzgesprächen

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EU-Maschinenverordnung 2023/ 1230: Änderungen für Unternehmen

Die neue EU-Maschinenverordnung 2023/1230 ersetzt ab dem 20. Januar 2027 endgültig die alte Maschinenrichtlinie 2006/42/EG. Hersteller und Betreiber von Maschinen müssen ihre Gefährdungsbeurteilung und Konformitätsbewertungsverfahren auf die neue Verordnung umstellen. Was haben Unternehmen, die Maschinen und Anlagen betreiben, besonders zu beachten und wie sollten sie diesbezüglich handeln?
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EU-Maschinenverordnung 2023/1230

EU-Maschinenverordnung 2023/1230: Cybersicherheit trifft Arbeitssicherheit

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