Der Arbeitsschutz umfasst alle rechtlichen, organisatorischen und technischen Maßnahmen, die dem Schutz von Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten dienen. Zentrale Grundlage ist das Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG), ergänzt durch untergesetzliche Regelwerke wie Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV), Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) oder DGUV-Vorschriften. Kerninstrument ist die Gefährdungsbeurteilung, aus der konkrete Schutzmaßnahmen, Unterweisungen und Dokumentationspflichten folgen.

Auf den Haufe-Portalen Arbeitsschutz, Recht, Personal und Öffentlicher Dienst finden Fach- und Führungskräfte konkrete Handlungshilfen, gesetzliche Einordnungen und praxisnahe Arbeitshilfen zur rechtssicheren Umsetzung arbeitsschutzrechtlicher Anforderungen.

Weitere Hintergründe und Informationen zum Arbeitsschutz finden Sie auf der entsprechenden Wissensseite .

Arbeitsschutz auf dem Portal Arbeitsschutz

Auf Haufe Arbeitsschutz wird der Arbeitsschutz operativ und praxisbezogen aufgearbeitet – mit Fokus auf Umsetzung, Dokumentation und Kontrolle.

Gefährdungsbeurteilung als zentrales Steuerungsinstrument

Haufe Arbeitsschutz erläutert die gesetzlichen Anforderungen aus § 5 ArbSchG detailliert und erklärt, wie Gefährdungen systematisch identifiziert werden – etwa durch Arbeitsplatzbegehungen, Tätigkeitsanalysen oder Mitarbeiterbefragungen. Es wird dargestellt, wie Risiken bewertet und priorisiert werden und welche Schutzmaßnahmen nach dem STOP-Prinzip (Substitution, Technik, Organisation, Person) abzuleiten sind.

Fachbeiträge erklären zudem, warum eine Gefährdungsbeurteilung kein einmaliger Vorgang ist, sondern regelmäßig aktualisiert werden muss – beispielsweise bei neuen Maschinen, geänderten Arbeitsabläufen oder nach Arbeitsunfällen.

Dokumentation und Nachweispflichten

Arbeitsschutz bedeutet auch Dokumentationsverantwortung. Das Portal erläutert, welche Inhalte nach § 6 ArbSchG dokumentiert werden müssen und wie diese Dokumentation aufgebaut sein sollte. Es wird erklärt, welche Rolle diese Unterlagen bei behördlichen Kontrollen oder nach Arbeitsunfällen spielen und wie Unternehmen sich durch vollständige Dokumentation haftungsrechtlich absichern können.

Spezifische Gefährdungsthemen

Haufe Arbeitsschutz geht zudem vertieft auf besondere Risikobereiche ein – etwa psychische Belastungen, Gefahrstoffe, Lärm, Bildschirmarbeit oder mobile Arbeit. Dabei wird erläutert, welche besonderen Prüf- und Schutzpflichten gelten und wie branchenspezifische Besonderheiten berücksichtigt werden müssen.

Arbeitsschutz auf dem Portal Recht

Auf Haufe Recht wird Arbeitsschutz aus der Perspektive der rechtlichen Verantwortung und Haftung eingeordnet.

Organisationspflichten und Delegation

Arbeitsschutz ist rechtlich eine Organisationspflicht der Unternehmensleitung. Haufe Recht erläutert, welche Anforderungen an die Delegation von Arbeitsschutzpflichten gestellt werden und wann Führungskräfte persönlich haften können. Es wird erklärt, unter welchen Voraussetzungen ein Organisationsverschulden vorliegt und wie Unternehmen durch klare Zuständigkeitsregelungen und Kontrollmechanismen Risiken reduzieren können.

Bußgelder, Strafrecht und Haftung nach Arbeitsunfällen

Das Portal behandelt zudem die Folgen von Pflichtverstößen. Beiträge erläutern Bußgeldtatbestände nach dem ArbSchG sowie strafrechtliche Konsequenzen bei schweren Arbeitsunfällen. Anhand von Rechtsprechung wird eingeordnet, welche Versäumnisse regelmäßig zu Haftungsfällen führen und wie Gerichte die Verantwortlichkeit bewerten.

Mitbestimmungsrechte

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf den Mitbestimmungsrechten des Betriebsrats bei Maßnahmen des Gesundheitsschutzes. Haufe Recht erläutert, wann eine Gefährdungsbeurteilung oder Schutzmaßnahme mitbestimmungspflichtig ist und wie entsprechende Regelungen rechtssicher ausgestaltet werden können.

Arbeitsschutz auf dem Portal Personal

Auf Haufe Personal wird Arbeitsschutz als Führungs- und Organisationsaufgabe im Personalbereich behandelt.

Unterweisungspflichten und Führungsverantwortung

Arbeitsschutzmaßnahmen entfalten nur Wirkung, wenn Beschäftigte informiert und geschult werden. Haufe Personal erläutert die Anforderungen an Unterweisungen nach § 12 ArbSchG, deren Häufigkeit, Inhalte und Dokumentationspflicht. Zudem wird dargestellt, welche Kontrollpflichten Führungskräfte treffen und wie Arbeitsschutz in Zielvereinbarungen oder Führungsinstrumente integriert werden kann.

Arbeitsschutz und betriebliches Gesundheitsmanagement

Darüber hinaus wird erläutert, wie Arbeitsschutzmaßnahmen mit dem betrieblichen Gesundheitsmanagement verzahnt werden können. Die Gefährdungsbeurteilung wird als Analyseinstrument verstanden, dessen Ergebnisse in Präventionsstrategien und gesundheitsfördernde Maßnahmen einfließen.

Arbeitsschutz auf dem Portal Öffentlicher Dienst

Auf Haufe Öffentlicher Dienst werden Besonderheiten des Arbeitsschutzes im staatlichen und kommunalen Bereich dargestellt.

Umsetzung in Behörden und öffentlichen Einrichtungen

Hier wird erläutert, wie Arbeitsschutzpflichten organisatorisch in Dienststellen eingebunden werden und welche Besonderheiten im Zusammenspiel mit Personalvertretungen bestehen. Beiträge zeigen, wie Gefährdungsbeurteilungen in Verwaltungsstrukturen umgesetzt werden.

Verantwortlichkeit von Dienststellenleitungen

Zudem wird eingeordnet, welche haftungsrechtlichen Besonderheiten im öffentlichen Bereich gelten und wie Verantwortlichkeiten innerhalb der Verwaltungsorganisation zuzuordnen sind.

Arbeitsschutz ist keine isolierte Einzelmaßnahme, sondern ein dauerhaftes Organisationssystem. Er verbindet gesetzliche Verpflichtungen mit betrieblicher Steuerung und verlangt kontinuierliche Anpassung an technische, organisatorische und rechtliche Entwicklungen.