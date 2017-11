13.11.2017 | News Wassergefährdende Stoffe

AwSV: Pflichten, an die man als Anlagenbetreiber erst einmal nicht denkt

Bild: MEV Verlag GmbH, Germany

Die Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) ist am 1. August 2017 in Kraft getreten. Hieraus ergeben sich auch Pflichten, an die man erst einmal nicht denkt. Welche sind das und wie kann man sie umsetzen?mehr