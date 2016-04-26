Unfallanalyse

Unfallanalysen Mehr Sicherheit für den Sicherheitsdienst

Ob im Werksschutz, im Stadion, beim Straßenfest oder im Kaufhaus: Sicherheitspersonal ist inzwischen fast überall im Einsatz. Mit den Aufgaben und der steigenden Zahl an Beschäftigten nehmen auch die Unfallzahlen zu. Doch wer die Gefahrenstellen kennt, kann sich darauf vorbereiten und schützen. Deshalb sind Unfallanalysen so wichtig.