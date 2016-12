19.06.2014 | News Erste Hilfe

Auf die richtige Reihenfolge kommt es an

Im Notfall muss Erste Hilfe geleistet werden. Alles ist besser, als gar nichts zu tun. Aber manchmal kommt's auf jede Sekunde an. In einem Erste-Hilfe-Kurs kann man wieder lernen, in welcher Reihenfolge man vorgehen muss.