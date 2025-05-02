Erste Hilfe

Tabletten und Medikamentenröhrchen
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Gesundheit im Ausland

Reiseapotheke für den Auslandseinsatz: Was gehört in die Medikamentenbox?

Auch wenn der Betriebsarzt einen Beschäftigten auf seinen Auslandseinsatz gut vorbereitet hat: Für die Zusammenstellung der persönlichen Reiseapotheke sollte er zumindest teilweise auch selbst sorgen können. Welche Medikamente, Gesundheitsmittel und medizinischen Utensilien sollte man unbedingt mitnehmen? Was lässt sich im Notfall auch noch vor Ort besorgen? Und welche Dinge gilt es beim Transport von Medikamenten ins Ausland noch zu beachten?
Arbeitsunfall
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Wie Betriebe immer ausreichend Ersthelfer vorhalten können

Um möglichst schnell Erste Hilfe im Betrieb leisten zu können, werden die sogenannten Ersthelfer eingesetzt. Arbeitgeber müssen sicherstellen, dass immer genügend von ihnen vor Ort im Unternehmen sind. Aufgrund von unterschiedlichen Arbeitszeiten innerhalb der Belegschaften kann es aber vorkommen, dass sich weniger Ersthelfer vor Ort aufhalten, als eigentlich notwendig sind. Was können Unternehmen tun, um stets genügend Ersthelfer für den Notfall im Betrieb zu haben?
Papierfiguren Kette
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Arbeitsunfälle

Psychologische Unfallnachsorge: Was können kleinere Unternehmen tun?

Unfallnachsorge ist ein wichtiger Baustein im gut organisierten betrieblichen Arbeits- und Gesundheitsschutzschutz. In Großunternehmen gibt es nicht selten standardisierte Maßnahmen, um Betroffenen nach einem Unfall zu helfen – auch bei deren psychischen Problemen in Folge des Extremerlebnisses. Was aber können auch kleinere Unternehmen tun? Die Einführung von psychologischen Ersthelfern im Sinne des „Kölner Modells“ ist ein möglicher Schritt.
Erste Hilfe Schrank
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Ersthelfer und Betriebssanitäter: Was sind die Unterschiede?

Der Einsatz von Ersthelfern bei Unfällen und in anderen Notsituationen in den Betrieben ist sehr wichtig. Noch bedeutsamer für die Rettung von Verunfallten sind aber die Betriebssanitäter, die zumindest in Unternehmen mit mehr als 1.500 Beschäftigten bestellt werden müssen. Was sind die Unterschiede zwischen beiden Funktionen? Welche Aufgaben haben sie im Betrieb und wie werden sie ausgebildet? Wie unterscheiden sich Betriebssanitäter von Rettungssanitätern?
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