DGUV

Gewalt
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Aachener Modell: Gewaltprävention im Betrieb

Die hohe Anzahl der meldepflichtigen Arbeitsunfälle aufgrund von Gewalt sollte Grund genug sein, damit die Gewaltprävention den nötigen Stellenwert in den Unternehmen erhält. Die DGUV will dennoch mit der Aktion „Gewalt angehen“ die Verhinderung von Gewalt vermehrt in den Fokus der Betriebe rücken. Das sogenannte „Aachener Modell“ für die öffentliche Verwaltung kann den Unternehmen dabei als Vorbild für die eigene Präventionsarbeit dienen.
Arbeitsunfall
Arbeitsunfall
DGUV Unfallgeschehen

Weniger meldepflichtige Arbeitsunfälle in 2023

Der Spitzenverband der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) hat die Geschäfts- und Rechnungsergebnissen der Berufsgenossenschaften und Unfallkassen für das Jahr 2023 veröffentlicht. 2023 wurden weniger meldepflichtige Arbeitsunfälle verzeichnet als im Jahr 2019. Damit erreichte die Zahl der Arbeitsunfälle ein historisches Tief, sofern man die Corona-Jahre 2020 bis 2022 ausklammert, da in diesen Jahren die Arbeitszeiten und die Mobilität stark durch die Pandemie beeinflusst waren. 
Auto Pkw
Auto Pkw
Hochautomatisiertes Fahren

Autonomes Fahren: Einfluss nichtfahrbezogener Tätigkeiten auf die Fahrsicherheit

In Fahrzeugen mit hochautomatisiertem Fahrmodus können Fahrer das Auto für eine gewisse Zeit selbst steuern lassen und sich anderen Tätigkeiten widmen. Doch was passiert, wenn der Fahrer wieder die Kontrolle übernehmen muss? Eine Studie zeigt, dass nicht fahrbezogene Tätigkeiten die Zeit und Qualität der Übernahme beeinflussen können. Dies wirkt sich auf die Fahrsicherheit aus und hängt von der Art der Aufgabe und den dafür erforderlichen geistigen Ressourcen ab.
Faust schlägt durch Glasscheibe
Faust schlägt durch Glasscheibe
Gewaltprävention

Gewaltprävention am Arbeitsplatz: Empfehlungen für Arbeitgeber

Das Thema Gewalt am Arbeitsplatz verliert nicht an Bedeutung. Von verbalen Attacken bis hin zu körperlichen Übergriffen können Beschäftigte in verschiedenen Berufsfeldern betroffen sein, sei es im Rettungsdienst, im Einzelhandel, in Bildungseinrichtungen oder in Verwaltungen. Arbeitgeber sollten angemessene Maßnahmen ergreifen, um Gewaltvorfällen vorzubeugen und ihre Mitarbeiter zu schützen.
Apparat in einer Industrieanlage
Apparat in einer Industrieanlage
Maschinenmanipulation

IFA-Umfrage zeigt: Manipulationsgeschehen hält an

Trotz Schutzeinrichtungen geschehen jedes Jahr Tausende von Arbeitsunfällen durch Manipulationen an Maschinen. Ist das Schutzkonzept nicht optimal auf die Bedienbarkeit abgestimmt, steigt der Anreiz zur Manipulation. Das Beunruhigende daran: Häufig sind Vorgesetzte über die außer Kraft gesetzten Schutzeinrichtungen informiert. Dies geht aus einer Umfrage der IFA hervor, die unter mehr als 800 Arbeitssicherheitsexperten durchgeführt wurde.
Spargelstecher auf dem Feld bei der Arbeit
Spargelstecher auf dem Feld bei der Arbeit
World Day for Safety and Health at Work

DGUV fordert Forschung für betrieblichen Klimaschutz

Durch den Klimawandel steigende Temperaturen werden nicht nur die Beschäftigten belasten, die jeden Tag im Freien der Sonnenstrahlung ausgesetzt sind, sondern auch Arbeitnehmer in Büros, Fabrik- und Lagerhallen. Stefan Hussy, Hauptgeschäftsführer der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV), betont die Notwendigkeit guter, praxisorientierter Forschung im Bereich Arbeitsschutz anlässlich des World Day for Safety and Health at Work der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) am 28. April 2024.
Hände waschen, Seife, Wasser
Hände waschen, Seife, Wasser
Hautreinigung

Hautreinigungsprodukte: Herstellung und zielgerichteter Einsatz

Was schadet der Haut mehr: ein kurzer Reinigungsprozess mit einem starken Reinigungsmittel oder eine lange Reinigung mit einem milden Produkt? Welches Hautreinigungsmittel sollte bei welcher Art von Verschmutzung am Arbeitsplatz verwendet werden? In einem Projekt der DGUV wurden Testverfahren entwickelt, mit welchen Hersteller die Hautverträglichkeit und Reinigungswirkung ihrer Produkte für spezifische Arbeitsplatzerfordernisse verbessern können und Anwenderbetriebe mehr Produkttransparenz erhalten.
Man in coveralls and protective mask installing ceiling insulatio
Man in coveralls and protective mask installing ceiling insulatio
Anpassungsüberprüfung von Atemschutzmasken

Atemschutzgeräte: Novellierte DGUV Regel richtet Fokus auf das Auswahlverfahren

Die DGUV Regel 112-190 „Benutzung von Atemschutzgeräten“ wurde 2021 umfassend aktualisiert. Neu aufgenommen ist das Auswahlverfahren und die damit verbundene Anpassungsüberprüfung von Atemschutzmasken, mit der die Dichtheit der Maske vor dem Hintergrund der spezifischen Bedingungen am Arbeitsplatz und der körperlichen Voraussetzungen der Trägerperson bewertet werden kann.
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