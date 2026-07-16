Der Klimawandel bezeichnet langfristige Veränderungen klimatischer Bedingungen, insbesondere den Anstieg globaler Durchschnittstemperaturen infolge anthropogener Treibhausgasemissionen.

Auf den Haufe-Portalen Sustainability, Controlling, Recht, Compliance und Immobilien finden Fach- und Führungskräfte fundierte Fachbeiträge, gesetzliche Einordnungen, Arbeitshilfen sowie praxisnahe Hinweise zum Umgang mit den Auswirkungen des Klimawandels im Unternehmen.

Klimawandel auf dem Portal Sustainability

Klimarisiken und Anpassungsstrategien

Das Portal Haufe Sustainability bietet Fachbeiträge zur Identifikation und Bewertung klimabedingter Risiken, insbesondere physischer Risiken wie Extremwetterereignisse sowie transitorischer Risiken durch regulatorische Veränderungen. Die Inhalte zeigen, wie Unternehmen systematisch Risikoanalysen durchführen und geeignete Anpassungsstrategien entwickeln. Praxisleitfäden und Beispiele unterstützen bei der Integration von Klimarisiken in bestehende Nachhaltigkeitsstrategien und bei der Ableitung konkreter Maßnahmen.

Klimabezogene Berichterstattung

Ein zentraler Schwerpunkt liegt auf der Offenlegung klimabezogener Informationen im Rahmen der Nachhaltigkeitsberichterstattung. Haufe stellt Anforderungen aus regulatorischen Vorgaben dar und erläutert, welche Daten Unternehmen erheben und berichten müssen. Checklisten und Muster unterstützen bei der strukturierten Umsetzung und bei der Einhaltung der Berichtspflichten.

Klimaschutz auf dem Portal Controlling

Integration von Klimarisiken in die Unternehmenssteuerung

Das Portal Haufe Controlling zeigt, wie klimabedingte Risiken und Chancen in Controlling- und Steuerungssysteme integriert werden können. Dabei werden Methoden zur Bewertung von Risiken sowie deren Einbindung in Planungs- und Reportingprozesse dargestellt. Praxisbeiträge erläutern, wie Unternehmen Kennzahlen entwickeln und nutzen, um klimabezogene Entwicklungen systematisch zu steuern.

Szenarioanalysen und Planung

Ein weiterer Fokus liegt auf der Anwendung von Szenarioanalysen im Kontext des Klimawandels. Haufe bietet methodische Ansätze zur Bewertung unterschiedlicher Klimaszenarien und deren Auswirkungen auf Geschäftsmodelle. Rechenbeispiele unterstützen bei der Quantifizierung möglicher finanzieller Effekte und bei der Ableitung strategischer Entscheidungen.

Klimaschutz auf dem Portal Recht

Regulatorische Anforderungen und Klimapolitik

Das Portal Haufe Recht stellt die rechtlichen Rahmenbedingungen im Zusammenhang mit dem Klimawandel dar, insbesondere nationale und europäische Vorgaben zu Emissionen, Berichtspflichten und Nachhaltigkeit. Kommentierungen und Gesetzeseinordnungen helfen Unternehmen, aktuelle Entwicklungen einzuordnen und rechtssicher umzusetzen.

Haftung und Klimaklagen

Ein wachsender Schwerpunkt liegt auf rechtlichen Risiken durch Klimaklagen. Haufe zeigt, unter welchen Voraussetzungen Unternehmen haftbar gemacht werden können und welche Entwicklungen in der Rechtsprechung relevant sind. Praxisbeiträge geben Hinweise zur Risikominimierung und zur Anpassung interner Prozesse.

Offenlegungspflichten und Governance

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Einhaltung von Offenlegungspflichten im Zusammenhang mit dem Klimawandel. Haufe erläutert Anforderungen an Governance-Strukturen und interne Zuständigkeiten. Praxisorientierte Inhalte zeigen, wie Unternehmen ihre Organisation an neue regulatorische Anforderungen anpassen.

Klimaschutz auf dem Portal Immobilien

Auswirkungen des Klimawandels auf Immobilien

Das Portal Haufe Immobilien bietet Inhalte zu den physischen Auswirkungen des Klimawandels auf Immobilien, etwa durch steigende Temperaturen oder Extremwetterereignisse. Dabei werden Risiken für Bestand und Neubau analysiert. Praxisbeispiele zeigen, wie Unternehmen diese Risiken bewerten und in ihre Immobilienstrategie integrieren können.

Anpassungsmaßnahmen im Gebäudebestand

Ein weiterer Fokus liegt auf Maßnahmen zur Anpassung von Immobilien an veränderte klimatische Bedingungen. Haufe stellt technische und organisatorische Lösungen dar. Ergänzend werden wirtschaftliche und rechtliche Aspekte berücksichtigt.

Der Klimawandel stellt Unternehmen vor strategische, regulatorische und operative Herausforderungen und erfordert eine integrierte Betrachtung über mehrere Fachbereiche hinweg.