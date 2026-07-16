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Klimawandel

Emission Containerschiff mit Abgasen
Bild: CESARE FELIX/Gettyimages

Der Klimawandel bezeichnet langfristige Veränderungen klimatischer Bedingungen, insbesondere den Anstieg globaler Durchschnittstemperaturen infolge anthropogener Treibhausgasemissionen.   

Auf den Haufe-Portalen Sustainability, Controlling, Recht, Compliance und Immobilien finden Fach- und Führungskräfte fundierte Fachbeiträge, gesetzliche Einordnungen, Arbeitshilfen sowie praxisnahe Hinweise zum Umgang mit den Auswirkungen des Klimawandels im Unternehmen.

Klimawandel auf dem Portal Sustainability

Klimarisiken und Anpassungsstrategien

Das Portal Haufe Sustainability bietet Fachbeiträge zur Identifikation und Bewertung klimabedingter Risiken, insbesondere physischer Risiken wie Extremwetterereignisse sowie transitorischer Risiken durch regulatorische Veränderungen. Die Inhalte zeigen, wie Unternehmen systematisch Risikoanalysen durchführen und geeignete Anpassungsstrategien entwickeln. Praxisleitfäden und Beispiele unterstützen bei der Integration von Klimarisiken in bestehende Nachhaltigkeitsstrategien und bei der Ableitung konkreter Maßnahmen.

Klimabezogene Berichterstattung

Ein zentraler Schwerpunkt liegt auf der Offenlegung klimabezogener Informationen im Rahmen der Nachhaltigkeitsberichterstattung. Haufe stellt Anforderungen aus regulatorischen Vorgaben dar und erläutert, welche Daten Unternehmen erheben und berichten müssen. Checklisten und Muster unterstützen bei der strukturierten Umsetzung und bei der Einhaltung der Berichtspflichten.

Klimaschutz auf dem Portal Controlling

Integration von Klimarisiken in die Unternehmenssteuerung

Das Portal Haufe Controlling zeigt, wie klimabedingte Risiken und Chancen in Controlling- und Steuerungssysteme integriert werden können. Dabei werden Methoden zur Bewertung von Risiken sowie deren Einbindung in Planungs- und Reportingprozesse dargestellt. Praxisbeiträge erläutern, wie Unternehmen Kennzahlen entwickeln und nutzen, um klimabezogene Entwicklungen systematisch zu steuern.

Szenarioanalysen und Planung

Ein weiterer Fokus liegt auf der Anwendung von Szenarioanalysen im Kontext des Klimawandels. Haufe bietet methodische Ansätze zur Bewertung unterschiedlicher Klimaszenarien und deren Auswirkungen auf Geschäftsmodelle. Rechenbeispiele unterstützen bei der Quantifizierung möglicher finanzieller Effekte und bei der Ableitung strategischer Entscheidungen.

Klimaschutz auf dem Portal Recht

Regulatorische Anforderungen und Klimapolitik

Das Portal Haufe Recht stellt die rechtlichen Rahmenbedingungen im Zusammenhang mit dem Klimawandel dar, insbesondere nationale und europäische Vorgaben zu Emissionen, Berichtspflichten und Nachhaltigkeit. Kommentierungen und Gesetzeseinordnungen helfen Unternehmen, aktuelle Entwicklungen einzuordnen und rechtssicher umzusetzen.

Haftung und Klimaklagen

Ein wachsender Schwerpunkt liegt auf rechtlichen Risiken durch Klimaklagen. Haufe zeigt, unter welchen Voraussetzungen Unternehmen haftbar gemacht werden können und welche Entwicklungen in der Rechtsprechung relevant sind. Praxisbeiträge geben Hinweise zur Risikominimierung und zur Anpassung interner Prozesse.

Offenlegungspflichten und Governance

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Einhaltung von Offenlegungspflichten im Zusammenhang mit dem Klimawandel. Haufe erläutert Anforderungen an Governance-Strukturen und interne Zuständigkeiten. Praxisorientierte Inhalte zeigen, wie Unternehmen ihre Organisation an neue regulatorische Anforderungen anpassen.

Klimaschutz auf dem Portal Immobilien

Auswirkungen des Klimawandels auf Immobilien

Das Portal Haufe Immobilien bietet Inhalte zu den physischen Auswirkungen des Klimawandels auf Immobilien, etwa durch steigende Temperaturen oder Extremwetterereignisse. Dabei werden Risiken für Bestand und Neubau analysiert. Praxisbeispiele zeigen, wie Unternehmen diese Risiken bewerten und in ihre Immobilienstrategie integrieren können.

Anpassungsmaßnahmen im Gebäudebestand

Ein weiterer Fokus liegt auf Maßnahmen zur Anpassung von Immobilien an veränderte klimatische Bedingungen. Haufe stellt technische und organisatorische Lösungen dar. Ergänzend werden wirtschaftliche und rechtliche Aspekte berücksichtigt.

Der Klimawandel stellt Unternehmen vor strategische, regulatorische und operative Herausforderungen und erfordert eine integrierte Betrachtung über mehrere Fachbereiche hinweg.

Hitze_Sonneneinstrahlung_Extremtemperatur
Hitze_Sonneneinstrahlung_Extremtemperatur
Hitze und Arbeitsschutz

Arbeitgeberpflichten zum Arbeitsschutz bei sommerlicher Hitze

Es wird immer öfter immer heißer, aber am Arbeitsplatz bestehen selbst bei tropischem Klima kaum Rechte auf eine Auszeit. Allerdings gelten Fürsorgepflichten des Arbeitgebers: Er muss auf heißes Wetter reagieren, das ergibt sich aus dem Arbeitsschutzrecht, der Arbeitsstättenverordnung und der Fürsorgepflicht. Besondere Pflichten bestehen gegenüber Schwangeren und älteren Mitarbeitern sowie bei Arbeit unter freiem Himmel.
DW Die Wohnungswirtschaft 3/2026
DW Die Wohnungswirtschaft 3/2026
Die Wohnungswirtschaft Ausgabe 03/2026

Klimaanpassung: Handlungsraum Wohnumfeld und Freiflächen

Extremwetterereignisse nehmen zu. Gefragt sind neue Ideen, wie die Resilienz von Städten, Siedlungen und Immobilienbeständen gestärkt werden kann. Ein Beispiel ist die „Schwammstadt“. Besonders im Außenraum von Quartieren liegen Potenziale. Vielfach lassen sich die Förderung von Aufenthaltsqualität, Biodiversität und nachhaltiger Mobilität mit kluger Außenraumgestaltung und digitalen Bewirtschaftungstools verbinden.
Arzt sieht an Monitor medizinische Daten an, Netzwerk fuer Medizi
Arzt sieht an Monitor medizinische Daten an, Netzwerk fuer Medizi
Nachhaltige Digitalisierung

Blauer Engel für grüne Software: Bedeutung, Praxis und erste Auszeichnungen

Software bestimmt in zunehmendem Maße, wie viel Energie IT-Systeme verbrauchen und welche Hardware-Lebensdauer möglich ist. Das überarbeitete Siegel „Blauer Engel für ressourcen- und energieeffiziente Software“ setzt hier neue Maßstäbe. Für Nachhaltigkeitsprofis entsteht ein strategisch relevantes Steuerungsinstrument zwischen Green-IT, Beschaffung und ESG-Reporting.
Klimastreik
Klimastreik

ESRS E1

Der ESRS E1 Klimawandel (kurz E1) ist einer von zehn Themenstandards der Europäischen Standards für Nachhaltigkeitsberichterstattung (ESRS). Der E1 gehört zur Kategorie „Umwelt“ und ergänzt dort die Standards E2 bis E5. Der Standard bildet eine wichtige Grundlage, um Unternehmen bei der Berichterstattung über Klimaschutz, Anpassung an den Klimawandel und Energieeffizienz zu unterstützen. Dieses Top-Thema stellt den Klimastandard, seine Hintergründe und seine erfolgreiche Umsetzung vor.
Elbe Hochwasser 2002 in Meissen
Elbe Hochwasser 2002 in Meissen
Leitfaden für Nachhaltigkeitsmanager:innen

In vier Schritten zur Klimarisikoanalyse

Der Klimawandel stellt die Wirtschaft vor große Herausforderungen. Dabei wird oft übersehen, dass die Anpassung an die Folgen des Klimawandels genauso wichtig ist wie dessen Eindämmung. Eine strukturierte Klimarisikoanalyse hilft, Klimarisiken frühzeitig zu erkennen und gezielte Anpassungsstrategien zu entwickeln. In vier Schritten können Unternehmen ihre Klimaresilienz gezielt aufbauen und stärken.
Kraftwerk CO2 Emissionen
Kraftwerk CO2 Emissionen
Klimaschutz

Emissionshandel, Klimazoll und Kompensation – was ist was im CO2-Markt?

Die geänderte politische und wirtschaftliche Lage stellt Unternehmen 2025 vor große Herausforderungen bei ihrer Nachhaltigkeitsstrategie. Insbesondere beim Thema Klimagase gilt es, den europäischen Emissionshandel, die kommenden CO2-Zölle und zuletzt oft in Verruf geratene freiwillige Kompensationsmaßnahmen zu verstehen und sinnvoll zu kombinieren – und das Engagement auch zu kommunizieren. Eine Handreichung.
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Fachbeiträge & Kommentare
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