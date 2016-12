Klimawandel

31.03.2015 | News RICS

Neues Onlinetool zur Kalkulation von Risiken des Klimawandels

Bild: Project Photos GmbH & Co. KG

The Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) hat eine neue Studie sowie ein Onlinetool zur Kalkulation von Risiken des Klimawandels in acht europäischen Ländern veröffentlicht. Ziel ist es, Branchenteilnehmern Werkzeuge an die Hand zu geben, um Risiken des Klimawandels für Gewerbeimmobilien vorauszusehen und Strategien zur Klimaschonung zu entwickeln.