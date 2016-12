28.07.2016 | News Unternehmen

Sozialer Wohnungsbau: US-Gruppe Globtec will in Deutschland investieren

Globtec Investment mit Sitz in Washington D.C. plant mit einem Konsortium Investitionen in dreistelliger Millionenhöhe in den sozialen Wohnungsbau im Rhein-Main-Gebiet. Zu diesem Zweck wurde die deutsche Tochtergesellschaft Globtec Germany GmbH in Frankfurt am Main gegründet.mehr