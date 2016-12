Sozialwohnung

20.09.2016 | News Sozialer Wohnungsbau

Studie: Höhere Energiestandards beeinflussen Baukosten kaum

Bild: Corbis

Die Stadt Hamburg wollte wissen, ob höhere Energiestandards die Kosten für den geförderten Wohnungsbau in die Höhe treiben. Zu diesem Zweck gab die Umweltbehörde eine Studie in Auftrag: In einem Vergleich von 4.780 der 8.600 zwischen 2011 und 2014 bewilligten Wohnungen in Hamburg kam das beauftragte Büro F + B zu dem Ergebnis, dass es keinen signifikanten Zusammenhang zwischen Baukosten und energetischen Kenngrößen gibt.mehr