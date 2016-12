02.06.2016 | News Projekt

Gesobau hat energetische Modernisierung des Märkischen Viertels abgeschlossen

Bild: Gesobau AG

Die Gesobau AG hat die Maßnahmen zur energetischen Modernisierung des Märkischen Viertels in Berlin abgeschlossen. Innerhalb von acht Jahren wurden in der Großsiedlung 13.532 Wohnungen modernisiert – nach Angaben des Wohnungsunternehmens das größte Projekt dieser Art in Deutschland.