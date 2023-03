Der VDIV will wissen: Können WEGs Sanierungen finanziell stemmen?

Bild: AdobeStock Der VDIV will wissen: Können WEGs Sanierungen finanziell stemmen?

Können Wohnungseigentümergemeinschaften energetische Sanierungen finanziell stemmen? Dies ist die zentrale Fragestellung einer Blitzumfrage des VDIV.

Mit der angekündigten Reform des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) und der EU-Gebäuderichtlinie (Energy Performance of Buildings Directive, EPBD) werden die energetischen Anforderungen an Gebäude deutlich steigen – und damit der Druck auf die Gebäudeeigentümer, Geld für Sanierungen in die Hand zu nehmen.

Auch Wohnungseigentümergemeinschaften stehen vor der Frage, wie sie die erforderlichen Sanierungsmaßnahmen finanzieren. Der Verband der Immobilienverwalter Deutschland (VDIV) möchte mit einer Blitzumfrage ein genaueres Bild gewinnen und ermitteln, ob Wohnungseigentümergemeinschaften überhaupt in der Lage wären, die energetischen Sanierungsmaßnahmen finanziell zu stemmen, die nötig sind, um die geforderten Klimaschutz- und Energiesparstandards zu erreichen.

Die Umfrage mit zwölf kurzen Fragen zu finanziellen und personellen Ressourcen sowie dem vorhandenen Know-how läuft bis Sonntag, 19.3.2023.

Zur VDIV-Blitzumfrage "Finanzieller Aufwand für energetische Sanierungen in Wohnungseigentümergemeinschaften"