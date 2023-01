Die CSU trifft sich für drei Tage zur Winterklausur im Kloster Seeon, um sich für das Jahr 2023 zu sortieren. Thema ist unter anderem eine Art Klimabonus, mit dem der Austausch alter Ölheizungen "mit bis zu 80 Prozent gefördert werden" soll, wie es in einem Papier heißt.

Die CSU-Landesgruppe im Bundestag fordert eine deutliche höhere Förderung für den Austausch alter Ölheizungen: Bis zu 80 Prozent sollen gezahlt werden. Das geht aus einem Beschlussentwurf für die Winterklausur im oberbayerischen Kloster Seeon hervor, die am 6. Januar beginnt.

"Wir wollen mit einem Klimabonus den Austausch von alten Ölheizungen stärker anreizen", heißt es in dem Papier, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Zuerst berichtete der "Münchner Merkur" ausführlich über diesen und andere Pläne.

Heizungstausch: 80-Prozent-Bonus soll Anreiz schaffen

Derzeit würden in Deutschland noch rund fünf Millionen alte Ölheizungen betrieben, so die CSU. Rund die Hälfte des Heizungsbestandes entspreche nicht mehr den neuesten technischen Anforderungen, viele davon müssten zeitnah modernisiert werden.

"Für zahlreiche Hausbesitzer bedeutet eine Heizungsumrüstung eine sehr hohe finanzielle Belastung", warnt die CSU. Deshalb wolle man die Umrüstung stärker fördern und den Umstieg auf klimafreundliche Heizungen beschleunigen: "Konkret soll der Austausch alter, ineffizienter Ölheizungen gegen moderne, klimafreundliche Heizungen mit alternativen Energien mit bis zu 80 Prozent gefördert werden."

"Sofort"-Preisbremsen für Gas, Öl, Pellets?

Die Bundesregierung habe es bisher versäumt, die Bürger angemessen vor hohen Energiepreisen und Inflation zu schützen. Nun drohe eine "Pleitewelle bei Bürgern und Betrieben", schreibt die CSU in dem Beschlussentuwrf außerdem, aus dem der Bayerische Rundfunk (BR24) ausführlich zitiert. Nötig ist demnach "eine Gas- und Strompreisbremse, die sofort wirkt und nicht erst in ein paar Monaten".

Der Bundesrat hat entsprechenden Gesetzen zur Deckelung der Preise für Gas, Strom und Fernwärme noch vor Weihnachten zugestimmt. Die treten im März 2023 in Kraft, sollen aber rückwirkend zu Januar und Februar Entalstung bringen. Den Ampel-Plänen, dass auch Haushalte entlasten werden sollen, die mit Heizöl oder Pellets heizen, stimmt die CSU ausdrücklich zu.

Baukindergeld: CSU macht sich für Neuauflage stark

Die CSU fordert außerdem ein neues Baukindergeld. "Die eigenen vier Wänden sind für junge Familien ein wichtiger Lebenstraum und in der Altersvorsorge ein sicherer Anker der Lebensleistung", heißt es in dem Papier. Durch die gestiegenen Zinsen und die Bau- und Kaufnebenkosten sei dieser Traum für viele Haushalte in weite Ferne gerückt.

Das Baukindergeld war 2018 vom damals verantwortlichen Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) eingeführt worden. Inzwischen ist die Förderung ausgelaufen. Den Beschluss zum Baukindergeld will die CSU-Landesgruppe bei der Klausur fassen.

Forderung: Erbschaftsteuer regionalisieren

Die Grunderwerbsteuer soll angepasst werden, wie es in dem Papier weiter heißt: Beim Ersterwerb von selbst genutztem Wohneigentum sollen Käufer grundsätzlich freigestellt werden.

Die CSU-Bundestagsabgeordneten stellen sich außerdem hinter die Ankündigung der bayerischen Landesregierung, vor dem Bundesverfassungsgericht gegen die Erbschaftsteuer zu klagen: Die Steuersätze sollen nach Bundesländern regionalisiert und die Freibeträge erhöht werden, soll auf der dreitägigen Klausur in Seeon beschlossen werden.





