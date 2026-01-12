L'Immo-Podcast: Die neue Rolle der BImA

Seit einem Jahr ist Prof. Dr. Alexander von Erdely Vorstandssprecher der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA). Die Zeitenwende bestimmt seine Aufgaben. Aber es gibt auch viele andere Themen. Wie lässt sich die Behörde schlagkräftiger aufbauen?

Die Rolle der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) hat sich in den vergangenen Monaten und Jahren sehr stark verändert. Die wesentliche Aufgabe liegt heute darin, andere Behörden mit Grundstücken zu versorgen. Das Bauland zu attraktiven Preisen an Kommunen zu veräußern, die daraus günstigen Wohnraum herstellen – dieses Thema ist zunächst einmal in den Hintergrund getreten.

BiMA-Vorstandssprecher Prof. Dr. Alexander von Erdely spricht im L'Immo-Podcast mit Dirk Labusch vom Blick auf den Nutzer, den man in der privaten Immobilienwirtschaft immer hat. Mit ihm zieht dieser Blick auch in den öffentlichen Dienst. Und es wird klar: Unter von Erdely spielt die immobilienwirtschaftliche Perspektive eine größere Rolle als zuvor.

