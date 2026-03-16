L'Immo-Podcast: Perspektiven von der Mipim 2026

Die Zukunft flüstert durch die Krise
Es sollte das Jahr der Stabilisierung werden. Doch die geopolitische Eskalation im Nahen Osten hat bereits und erneut zu deutlich steigenden Öl- und Gaspreisen geführt – und damit neue Unsicherheit für Wirtschaft und Kapitalmärkte geschaffen. Die Suche nach Halt geht also weiter.
Hat die Immobilienbranche in den vergangenen Jahren an Resilienz gewonnen? Das Warten auf die Rückkehr des "Normalzustands", den sie über mehr als eine Dekade genießen durfte, scheint jedenfalls vorbei. Stattdessen stellen sich viele Unternehmen auf eine neue Realität ein – eine Realität, in der Planbarkeit zum Luxus wird.
Stagnation bedeutet schließlich Rückschritt. Doch wie können sich Unternehmen unter komplexeren Rahmenbedingungen weiterentwickeln? Welche Rolle können Innovationen wie Künstliche Intelligenz spielen? Und wer hat eigentlich noch Lust, in Deutschland zu investieren?
Eine Folge von L'Immo mit vielen Perspektiven auf den deutschen Markt – direkt von der Mipim in Cannes.
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