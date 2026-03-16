L'Immo, der Podcast für die Immobilienwirtschaft

Die Zukunft flüstert durch die Krise

News 16.03.2026 | 10:12 Uhr
Jörg Seifert
Jörg Seifert
Managing Editor "Immobilienwirtschaft"
Gerald Makuzwa
Gerald Makuzwa
Redakteur Fachmagazin "Immobilienwirtschaft"
L'Immo-Podcast: Perspektiven von der Mipim 2026
Bild: Haufe Online Redaktion Die IW-Redakteure Jörg Seifert und Gerald Makuzwa haben auf der Mipim 2026 Stimmen und Eindrücke gesammelt

Geopolitische und wirtschaftliche Unsicherheiten, Transformations- und Digitalisierungsdruck – der Gegenwind für die Immobilienbranche kommt aus vielen Richtungen. Doch die Zukunft flüstert durch die Krise. Perspektiven von der Mipim in Cannes.

Es sollte das Jahr der Stabilisierung werden. Doch die geopolitische Eskalation im Nahen Osten hat bereits und erneut zu deutlich steigenden Öl- und Gaspreisen geführt – und damit neue Unsicherheit für Wirtschaft und Kapitalmärkte geschaffen. Die Suche nach Halt geht also weiter.

Hat die Immobilienbranche in den vergangenen Jahren an Resilienz gewonnen? Das Warten auf die Rückkehr des "Normalzustands", den sie über mehr als eine Dekade genießen durfte, scheint jedenfalls vorbei. Stattdessen stellen sich viele Unternehmen auf eine neue Realität ein – eine Realität, in der Planbarkeit zum Luxus wird.

Stagnation bedeutet schließlich Rückschritt. Doch wie können sich Unternehmen unter komplexeren Rahmenbedingungen weiterentwickeln? Welche Rolle können Innovationen wie Künstliche Intelligenz spielen? Und wer hat eigentlich noch Lust, in Deutschland zu investieren?

Eine Folge von L'Immo mit vielen Perspektiven auf den deutschen Markt – direkt von der Mipim in Cannes.

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Schlagworte zum Thema:  Immobilien-Podcast , Mipim , Wohnungsmarkt , Gewerbeimmobilien , Immobilieninvestoren , Innovation
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