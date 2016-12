Immobilieninvestoren

05.10.2016 | News Investmentmarkt Europa

Cross-Border-Studien: Megadeals sind in Deutschland um 47 Prozent zurückgegangen

Bild: Haufe Online Redaktion

Cross-Border-Investoren mit reichlich Kapital im Gepäck waren in den vergangenen drei Jahren die dominierenden Player beim Erwerb großvolumiger Assets und Portfolios, wobei die Core-Märkte Deutschland, Frankreich und UK das höchste Transaktionsniveau verzeichneten. Laut einer Auswertung von Savills ging inzwischen die Zahl der Megadeals in diesen Märkten am deutlichsten zurück - allein in Deutschland um 47 Prozent.mehr