30.11.2012 | News Jones Lang LaSalle

Frankfurt hat den höchsten Anteil "grüner" Büroflächen

Bild: Deutsche Bank AG

Frankfurt liegt in Deutschland an der Spitze in punkto "Grüne Immobilien". Insgesamt 50 Gebäude sind zertifiziert, vorzertifiziert oder registriert. Damit verdrängt die Mainmetropole im aktuellen Nachhaltigkeitsranking von Jones Lang LaSalle München (47 Gebäude) vom ersten Platz.mehr