22.05.2012 | News Umweltschutz

Deutschland ist Europameister im Recycling

Bild: Haufe Online Redaktion

Viel Hausmüll gibt es in Deutschland. Doch Deponien gibt es bei uns keine mehr. Fast die Hälfte des Mülls wird recycelt. So viel wie bei uns wird in Europa nirgends wiederverwertet.mehr