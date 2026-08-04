Recycling

Koop, Urte
Koop, Urte
Verpackungsverordnung

PPWR: Beiersdorf spart tausende Tonnen Plastik

Die neue europäische Verpackungsverordnung (Packaging and Packaging Waste Regulation, PPWR) wird ab dem 12. August verbindlich gelten – und damit neue Vorgaben zu Recycling und Mehrwegquoten, Beschränkungen für die Ewigkeitschemikalien PFAs und unnötige Verpackungen. Für Unternehmen wie Beiersdorf eine riesige Aufgabe mit vielen Herausforderungen. Wir haben bei Urte Koop, Principal Scientist Sustainability bei Beiersdorf, nachgefragt.
Verpackung Folie
Verpackung Folie
Die neue europäische Verpackungsverordnung PPWR

PPWR in der Praxis – Handlungsempfehlungen für Verpackungshersteller und Produktverkäufer

Die Umsetzung der EU-Verpackungsverordnung stellt die Branche vor erhebliche Herausforderungen, insbesondere im Hinblick auf die Verfügbarkeit von Post-Consumer-Rezyklaten. Die regulatorisch geforderten Mindesteinsatzquoten für Rezyklate und die damit einhergehende, zunehmende Marktnachfrage führen zu einem signifikanten Anstieg des Bedarfs an PCR-Materialien. Das sollten Verpackungshersteller nun tun.
Recycling Müll Grafisch
Recycling Müll Grafisch
Die neue europäische Verpackungsverordnung PPWR

Recyclingverfahren: Herausforderungen der Rezyklatbeschaffung

Die Beschaffung hochwertiger Materialien aus Post-Consumer-Recycling steht vor enormen Hürden. Dieser Artikel beleuchtet die verschiedenen Recyclingverfahren – vom mechanischen bis zum chemischen Recycling – und zeigt auf, warum trotz technologischer Fortschritte eine Versorgungslücke droht. Welche Lösungen gibt es für Industrie und Politik, um diese Herausforderung zu meistern?
DW 04 2025
DW 04 2025
Die Wohnungswirtschaft Ausgabe 04/2.025

Reduce. Reuse. Recycle – neues Bauen: Konzepte, Verfahren, Lösungen

Schwindende Rohstoffreserven, knapp werdende Deponieräume und immense Treibhausgasemissionen – die bisher verbreitete Art des Bauens ist nicht mehr zeitgemäß, die Bauwirtschaft benötigt neue Impulse. Mit Blick auf das ressourcenschonende, kreislaufgerechte Bauen sind viele Fragen jedoch noch ungeklärt. Einige Beispiele und grundlegende Überlegungen geben Orientierung.
Beaching Bangladesh Schiffsrecycling
Beaching Bangladesh Schiffsrecycling
Recycling

Kurs auf grünes Schiffsrecycling - Europas erbitterter Kampf um das richtige Abwracken

Genau wie die meisten Güter, die sie über die Welt transportieren, werden auch die Frachtschiffe selbst irgendwann ausrangiert. Bei ihrem Recycling entstehen bisher größtenteils katastrophale Schäden für Mensch und Umwelt. Nun hat sich die Europäische Union auf den Weg gemacht, die Probleme anzugehen. Besonders Deutschland will eine Vorreiterrolle in der Schiffsentsorgung und -verwertung übernehmen. Eine ökologische Wende nimmt Fahrt auf.
Batterie E-Auto
Batterie E-Auto
Geschäftsmodelle in der Kreislaufwirtschaft

Circular Economy: Mit Recycling einen grünen Wachstumsmarkt erschließen

Wie können Unternehmen die Weichen für Deutschland als GreenTech-Exportnation stellen? Wachstumsstrategien in grünen Zukunftsmärkten der Circular Economy fördern die Entwicklung des Marktes und beschleunigen die Transformation zu einer dekarbonisierten und kreislauffähigen Wirtschaft. Im ersten Teil dieser Reihe zur Circular Economy liegt der Fokus auf Recycling.
DW 08 2023
DW 08 2023
Die Wohnungswirtschaft Ausgabe 08/2.023

Wärmewende im Bestand intelligent gestalten

Fachkräftemangel, Baukostensteigerungen, Förderwirrwarr … Die Liste der Herausforderungen, mit denen sich die Wohnungswirtschaft konfrontiert sieht, ist lang. Auch die Gestaltung der Wärmewende gehört dazu. Wie Wohnungsunternehmen mit guten Ideen diese Aufgabe angehen, zeigen die drei Siegerprojekte des DW-Zukunftspreises der Immobilienwirtschaft 2023.
DW 06 2023
DW 06 2023
Die Wohnungswirtschaft Ausgabe 06/2.023

Neues Planen und Bauen: digital, seriell und modular

Hoher Wohnungsbedarf, ambitionierte Klimaschutzziele, volatile Finanzierungs- und Förderbedingungen, Material- und Personalmangel, … Die Bedingungen für Neubau und Bestandserneuerung sind schwierig. Wie müssen sich vor diesem Hintergrund Wohnungsbauprojekte verändern, um zukunftsfähig zu sein? Die Antwort: Prozesse und Verfahren müssen digital, seriell und modular werden. Einige Beispiele und Überlegungen.
Shop
Themensuche
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
markupOutput(format=HTML, markup=Zum Thema Recycling)
Haufe Shop: Praxishandbuch Abfallmanagement
Praxishandbuch Abfallmanagement

Alles Wissenswerte zum Thema Entsorgung! Leicht verständlicher Praxisleitfaden zu Aufbau, Gestaltung und Leitung von Entsorgungsprozessen. So werden Recyclingstrategien aufgebaut, effiziente und automatisierte Prozesse sichergestellt und hochwertige Abfallqualitäten gebildet.
Fachbeiträge & Kommentare
EU-Taxonomie – Anforderunge... / 2.3 Umweltziele
Beitrag
Nachhaltigkeitsberichtersta... / 2 Das Basismodul des VS
Beitrag
Nachhaltigkeitsberichtersta... / 4.1 Basismodul
Beitrag
EUDR: Pflichten nach der EU... / 2.1 Die relevanten Rohstoffe und relevanten Erzeugnisse
Beitrag
Künstliche Intelligenz als ... / 3.2 Fünf Anwendungsfelder mit quantifiziertem Nutzen
Beitrag
Alle anzeigen
Meistgelesene Beiträge
Geringwertiges Wirtschaftsgut
989
BEEG (Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz)
901
Häusliches Arbeitszimmer absetzen
636
Nebenkostenabrechnung erstellen: Rechte und Pflichten für Vermieter
465
Reverse Charge Verfahren
369
Doppelte Haushaltsführung
253
Kurzfristige Beschäftigung
246
Festsetzungsverjährung
244
Eingruppierung TVöD
200
Verdeckte Gewinnausschüttung (vGA)
172
Verwandte Themen
Kreislaufwirtschaft Abfallmanagement Nachhaltigkeit Wohnungsbau Nachhaltigkeitsmanagement Umweltschutz Wohnungsunternehmen Wohnungswirtschaft Wohnungsmarkt Wohnungsverwalter Neubau Bauwirtschaft Energieeffizienz Transformation Heizung Klimaschutz Green Building Cradle to Cradle BIM Gefahrstoff EU-Richtlinie Wohnimmobilien Gesetzgebung Emission DW Zukunftspreis Sanierung Rückstellung Green Tech Studie EU-Verordnung