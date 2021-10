Net Zero: Wege zur CO2-Freiheit in der Immobilienwirtschaft

Bild: leonard_c Ist der Net-Zero-Standard der Schlüssel zur Nachhaltigkeit in der Immobilienbranche?

Was für Brennstoffe und Strom gilt, wird eines Tages auch für Baustoffe und Gebäude gelten: null Treibhausgase, insbesondere null CO2. Net-Zero. Nachhaltige Baustrategien sind das Erfolgsrezept dazu. Aber was im Neubau heute schon in großen Teilen möglich ist, wird im Bestand zum Problem.