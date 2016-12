13.10.2016 | News Unternehmen in der Pflicht

Bundesregierung beschließt CSR-Richtlinien-Umsetzungsgesetz

Bild: MEV-Verlag, Germany

Die Bundesregierung hat beschlossen, die europäische CSR-Richtlinie in Deutschland umzusetzen. Damit müssen Unternehmen ab 2017 ihre Lage- und Konzernlageberichten in der nichtfinanziellen Berichterstattung erweitern. Um was geht es?mehr