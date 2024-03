Podcast Shifting Minds: Corporate Sustainability als Chance

Bild: Haufe Online Redaktion

In dieser Folge von „Shifting Minds“ werfen Alexander Kraemer und Christoph Herzog einen Blick auf die Studie „Corporate Sustainability im Mittelstand“. Welche Geschäftsführertypen gibt es in Sachen Nachhaltigkeit? Überwiegen die wahrgenommenen Chancen oder die Risiken? Und schreien die Kritiker einfach am lautesten?