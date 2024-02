Podcast Shifting Minds: Nachhaltigkeit an der Hochschule

In dieser Folge des Podcasts „Shifting Minds“ ist Christine Schneider zu Gast. Sie ist Nachhaltigkeitsbeauftragte einer Hochschule und spricht über ihren Werdegang, die Konzeption der Nachhaltigkeitsstrategie und die Herausforderungen des Nachhaltigkeitsmanagements während der Corona-Pandemie.

Kann ein Praktikum im Qualitätsmanagement einer Fast-Food-Kette der Einstieg in die Welt des Nachhaltigkeitsmanagements sein? Für Christine war es genau das, denn hier konnte sie in diesen Bereich hineinschnuppern und ihre Leidenschaft dafür entdecken. So entschied sich die studierte Ökotrophologin für ein Masterstudium in „Nachhaltige Dienstleistungs- und Ernährungswirtschaft“. Heute treibt sie den nachhaltigen Wandel an einer großen Fachhochschule in Nordrhein-Westfalen voran.

Die ersten Jahre als Nachhaltigkeitsbeauftragte

Ihre Reise als Nachhaltigkeitsbeauftragte begann mit einer Herausforderung: der Status-Quo-Analyse mitten in der Corona-Pandemie. Christine erzählt von den ersten Jahren, in denen sie an der Hochschule mit einem „weißen Blatt Papier“ startete. Darauf aufbauend hat sie sukzessive ein Netzwerk relevanter Stakeholder aufgebaut und treibt mit Hilfe partizipativer Prozesse die Verankerung von Nachhaltigkeitsthemen bis hin zur Formulierung einer Nachhaltigkeitsstrategie voran.

Ökologische Herausforderungen und persönliche Interaktion

Christine hat sich bisher im operativen Bereich vor allem auf ökologische Themen wie die Reduzierung von CO 2 -Emissionen, nachhaltige Beschaffung sowie eine biodiversere Campusgestaltung konzentriert. Sie betont die Bedeutung des persönlichen Austauschs, auch wenn die Remote-Arbeit in der Anfangszeit eine große Rolle spielte. Persönliche Gespräche und der direkte Kontakt zu den Menschen sind ihrer Meinung nach entscheidend, um nachhaltige Veränderungen an einer Hochschule zu bewirken.

Im Podcast gibt Christine auch Einblicke in ihre Strategien für Partizipation und Community Building. Dazu nutzt sie Umfragen und Workshop-Formate, aber auch die Bildung von Nachhaltigkeitsteams. Regelmäßige Fortschrittsberichte und offene Diskussionen in Gremiensitzungen spielen dabei eine zentrale Rolle.

Herausforderungen im nachhaltigen Hochschulmanagement

Als Nachhaltigkeitsbeauftragte in einer öffentlichen Hochschule steht Christine auch besonderen Anforderungen entgegen. Als Nachhaltigkeitsbeauftragte in einer öffentlichen Hochschule steht Christine besonderen Anforderungen entgegen. Dabei spielt die Finanzierung durch das Land ebenso eine Rolle, wie die gesetzlichen Regelungen, die für Körperschaften des öffentlichen Rechts gelten. Schließlich setzt sich die Hochschule aktiv mit den gesellschaftlichen Anforderungen an Nachhaltigkeit auseinander und erneuert gleichzeitig ihre eigenen Strukturen. Christines Wunsch ist, dass Hochschulen dazu beitragen, dass Absolventinnen und Absolventen im Berufsleben ganz selbstverständlich bei jeder Entscheidung auch an Nachhaltigkeitsaspekte denken.

Diese Podcast-Episode verspricht nicht nur spannende Einblicke in Christines Weg, sondern auch Inspiration für alle, die sich für nachhaltige Veränderungen in Bildungseinrichtungen interessieren.

